Адские ценники: как дорожают продукты в Челябинске

От таких цен волосы на голове встают дыбом! Инфографика: Сергей Зверев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Индекс гречки» или «индекс курицы» — добро пожаловать в мир адских цен на продукты. Товары с полок сметают только так, на радость производителям и торговцам. Финансовый журналист КП-Челябинск Алена Мызгина прогулялась по магазинам, чтобы посмотреть насколько вырос «индекс наглости».

— Наша, южноуральская, «Увелка» за 800 грамм 130 рубликов с картой в «Ленте», в «Пятерочке» — 143 рубля! Дешевле всего в Spar — 100 рублей по карте. Такими темпами мы скоро перейдем на подножный корм. В пору дачу прикупать — грядки сажать и курочек разводить.

По моим прикидкам, начиная с осени прошлого года с каждым месяцем (а сейчас и неделей) ежедневный поход в магазин становится все дороже и дороже. Что вы покупаете каждый день? Хлеб, молоко, кефир, иногда вкусняшку какую-то. И если раньше можно было заплатить 300-500 рублей, то сейчас — на все уходит около тысячи рублей. Каждый раз, когда я захожу в магазин, от цен начинают шевелиться волосы.

Помидоры по 250 рублей! А помидоры вы эти пробовали? Пластмасса — не иначе. И масло сливочное одно время было по 220 рублей — где это видано (за последнюю неделю, правда, цена снова упала до 120 рублей).

Давно мы не видели такую золотую гречку! Фото: Анна ВОЛКОВА

Многие из челябинцев сейчас начали запасаться продуктами. Я понимаю, покупать технику, которую планировал приобрести, но не успел до повышения доллара. Но с едой-то? Закон рынка простой: чем больше спрос — тем больше цена. Если мы сейчас начнем панически скупать товары — то их стоимость вырастет еще сильнее.

Безусловно, государство контролирует рост цен на некоторые позиции, но в перечне далеко не все. Давайте мониторить вместе? Делитесь своим мнение в прямом эфире «Комсомольской-правды» (95.3 FM) 3 марта с 7.00. Присылайте также фото цен на продукты, которые вас шокировали, в редакцию «Комсомольской правды-Челябинск» в Viber и Watsapp +7-904-934-65-77

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