Думали крыса, оказался енот: дерзкий полоскун больше 10 дней кошмарит многоэтажку в Челябинске

Поймать енота не смогли ни спасатели, ни зоозащитники. Кадр с видео творческой группы «Апрель»

В челябинском арт-пространстве «Немузей мусора» развернулась целая спецоперация по вызволению енота-полоскуна. Нежданный гость застрял между вытяжкой и стеной. Но, кажется, ему самому помощь не нужна — зверь хочет бегать и все ломать.

10 дней сотрудники и гости музея вздрагивали от шороха из вентиляции. Сначала думали, что это мыши и хотели потравить. Самая смелая сотрудница залезла на стремянку и сквозь щель увидела... пушистый хвост. Это, наверное, кошка! Хорошо, что не успели положить яд, подумали в музее. Но когда зверь повернулся к ним, оказалось, что это енот.

Енот вовсе не хочет, чтобы его спасали. Фото: творческая группа «Апрель»

Первым делом обратились к зоозащитникам.

— Я собрал все нужные инструменты: перчатки, сачок, клетку, переноску и хватку, — рассказал КП-Челябинск сотрудник приюта «Спаси меня» Давид Даллакян. — Приехал, осмотрели и поняли, что ситуация непростая. Нужно было долбить и выламывать кусок стены, чтобы попробовать достать животное. Мы не имеем право делать это. В итоге вызывали управляющую компанию и спасателей.

Сотрудник службы спасения семь раз пытался поймать енота с помощью петли. Начали разламывать дыру, чтобы он вышел и попался в ловушку.

— Енот обхитрил всех и даже службы спасения. У него инстинкты просто зашкаливают! В ловушку зверь так и не попался. Сотрудник музея всю ночь сидел, караулил. Но енот лапкой дотянулся до приманки в виде фарша, а вот на заветную педальку так и не нажал, — поделилась журналист Татьяна Авдеева, которая первая оказалась в арт-пространстве.

Предположительно, енот попал в дом через вентиляцию. Фото: творческая группа «Апрель»

Тем не менее, незванный гость нашкодил во всех комнатах, разбил горшки, поживился дорогими калифорнийскими червяками, о которых рассказывают на экскурсиях.

— Сейчас половина помещения закрыта, установлена видеокамера. Посетители ходят, в общем зале у нас все нормально, так как вентиляция не проходит в этой комнате. Считаем, что он домашний, потому что он знает, что такое клетки, достаточно лояльно отреагировал на нашу сотрудницу, которая первая его обнаружила, даже отвлекался на ее голос, — рассказала Гузель, сотрудница музея.

Никто точно не знает, как енот попал в здание. Есть предположение, что зверек пробрался с улицы через подвальный цоколь, где есть небольшие дыры. В них обычно прячутся бездомные кошки.

— Никаких объявлений о пропаже енотов мы не нашли, — отмечает Татьяна Авдеева.

Есть предположение, что енот дикий, но в Челябинской области еноты-полоскуны не водятся. Дело в том, что эти звери сами по себе гиперактивные. Вот рассказ владелицы енота из Челябинска.

В «Немузее мусора» ждут вечера, чтобы снова попытаться выманить енота, ведь сейчас зверь где-то спокойно отдыхает после «вечеринки», которую он устроил. Сейчас готовят новую ловушку: двойная сетка с цыплятами (обещают, что птички не пострадают). После того, как поймают, его осмотрит ветеринар Карен Даллакян и решат, что с ним делать.

Хотите еще историй про енотов? У нас они есть!

Евгений и Олеся Шиляевы из Копейска завели енота, когда единственная дочка стала совсем большой. 10 месяцев они «отстояли» в очереди питомнике и заплатили 30 тыс. рублей. Первые полгода нянчились с ним, как с человеческим детенышем. Полоскуны – существа упертые, дрессировке поддаются с трудом. Шиляевы воспитывают Витю лаской и хитростью. Енот стал звездой соцсетей и даже снимался в рекламе! Также Витя победил в шоу «Видели видео» на Первом канале и объездил полстраны.

А вот челябинки Евгении Радак дома помимо енота Печеньки целый зоопарк: три кошки, три собаки. Зверюшка крушила все на своем пути, хозяйка даже уволилась с работы. Но история Печеньки закончилась печально.

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