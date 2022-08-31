В Челябинске юному лыжнику, перенесшему ковид, удалили часть легкого и опухоль

Операции длились три часа. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

Профессиональный лыжник Артем два года назад заболел коронавирусам. А в виде осложнения получил пневмонию. Во время обследования врачи нашли еще эмфизему доли легкого и образование опухоли средостения.

− Проявлялась болезнь в сильной одышке, физические качества начали снижаться. Прошло два года и все начало болеть, – рассказал Артем.

Из-за пневмонии болезни стали развиваться быстрее, а здоровье спортсмена заметно ухудшилось. 16-летний Артем даже подумывал уйти из профессионального спорта.

Артем сможет вернуться к тренировкам и лыжным гонкам уже через месяц. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

– В Челябинскую областную детскую клиническую больницу Артем планово поступил на хирургическое лечение, показанное при подобных патологиях. Было решено проводить малоинвазивную операцию тораскопическим способом, через проколы. Это довольно сложная задача: образование средостения располагается среди крупных сосудов, таких как аорта, а лечение эмфиземы – это удаление нижней пораженной доли легкого, – отмечает хирург Борис Мустакимов.

Врачи решили совместить две операции в одной, чтобы сократить вмешательство в организм. Два хирурга удаляли часть легкого и образование средостения на протяжении трех часов. Операция и реабилитация прошли успешно.

− Чувствует парень себя хорошо. Если бы делали разрез, срок реабилитации значительно увеличился бы, потому что при таком способе рассекаются крупные мышцы, раздвигаются ребра, а это не очень приятно. Тораскопический способ позволил сократить реабилитацию при сложном хирургическом вмешательстве до минимума, – рассказывает хирург Борис Хамисович.

Хирурги делают оптимистичные прогнозы.

Врачи уверены, через месяц реабилитации Артем сможет вернуться к лыжным гонкам. Каких-либо ограничений по здоровью у него не будет.

− Спорт для меня был почти всем в жизни, и я не представлял, что делать мне дальше. Когда я получил шанс приехать сюда и вылечиться, не отказался. Теперь все хорошо, спасибо большое врачам! – благодарит Артем.

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