«Мне есть за кого идти»: мобилизованные в Челябинске рассказали, как получали повестки

Провожали мобилизованных любимые люди. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед военным комиссариатом Советского и Центрального районов Челябинска снова шумно - провожают мобилизованных. Многие пришли сами, даже просили повестки.

ВЗЯЛИ ВСЕГО И С ИЗБЫТОЧКОМ

В дверь военкомата еле пролазит мужчина с огромным рюкзаком, ковриком и спальным мешком. Родные смеются, говорят, перестарался. Алексея сегодня провожают человек 10, не меньше. Мужчина признается, повестку «выпросил» сам:

− С работы написали, что нужно приехать и сняться с учета. Я приехал сюда и сказал, что готов сняться с учета, но если нужно, по повестке поеду. Сразу выписали.

С таким рюкзаком Алексей еле пролез в дверь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Боевого опыта у мужчины нет. Лет 30 назад служил в армии. Но в 90-е чего только не пережил. Поэтому говорит кратко: «кое-какой опыт имеется».

− Честно сказать, настрой боевой. В том плане, что надо это прекращать. Если это не закончить там, это будет здесь. А крови будет еще больше. Фашизм надо давить в его логове, − делится мнением Алексей.

У него с красавицей-женой трое сыновей. Старшему 28, среднему 22, а младшему 14. Говорит, сыновья отлынивать не собираются – придет повестка, пойдут родину защищать.

Рюкзак чуть ли не шире самого мобилизованного. Сверху прикреплены термос, пенка, спальный мешок. А рядом еще и сумка лежит!

− У меня жена молодец, она мне так собрала экипировку! Посмотрели, где что советуют. Взяли всего с избыточком, чтобы не только для себя, но и на боевых товарищей хватило. Медикаменты, вещи, спальный мешок на всякий случай. Хотя, товарищи пишут, что нормально экипируют и относятся. Но мы все равно взяли на всякий случай. Если что-то останется, раздадим остальным. Лишним ничего не будет.

Алексея дома будут ждать жена и трое сыновей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С ПОГОНАМИ И В ПАПАХЕ

3 октября от этого военкомата на боевое слаживание уезжают всего 8 мобилизованных. Почти все из них выделяются: форма и берцы или теплые туристические кроссовки.

Старший лейтенант Михаил даже погоны с бушлата не снял. В толпе его выделяют не только звездочки, но и черная папаха. Из машины с наклейкой челябинского высшего танкового командного училища вытаскивает огромный рюкзак, сумку и сладости. С журналистами он общаться не захотел – каждую секунду провел вместе с любимыми людьми.

Старший лейтенант Михаил вместе с дочерью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тоже в своей форме, правда не в военной, стоит сотрудник МЧС. Провожают его двое коллег. Неподалеку от них стоит молодой парень. Он пришел совсем один. Курит одну сигарету за другой, общаться ни с кем не хочет.

С собой брали всего и побольше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЕКАТЕРИНБУРГ ОТПРАВКА ПЕРЕНЕСЕНА

Утром здесь было намного больше мобилизованных. Но большую часть из них отправили домой.

− В Екатеринбург отправка с сегодня перенесена на 6 октября. Пока только на Чебаркуль, − рассказал КП-Челябинск начальник отделения планирования предназначения подготовки и учета мобилизованных ресурсов Александр Христианович.

Минуты перед расставанием. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

35-летний Денис должен был уехать сегодня, а в итоге просто провожает товарища. Он останавливается перед нами, просит сделать фото на память и с охотой рассказывает, почему будет участвовать в специальной военной операции:

− Добровольцем пошел. Некому идти, все бегут. А мы пойдем. Страшно. Всем страшно. Пойдем, будем родину защищать. У меня пятеро детей. Мне есть за кого идти.

Денис поедет добровольцев, дома у него пять детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МЫ ТЕБЯ ЖДЕМ

Со временем смех стих. Стояли, обнимались и требовали обещания вернуться живыми. А мобилизованные только отшучиваются: «А как иначе?»

– Пойдемте? – сказал парень, которого провожали человек 10. Мобилизованные кивнули и зашли внутрь.

Сегодня отправились на обучение 8 мобилизованных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Взяли всего и побольше − лишним не будет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вслед за ним побежала девушка – еще раз поцеловать.

– Иди в рюкзак залазь, – смеется парень.

Девушки и жены помогают и поддерживают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Женщины начинают плакать – беспокоятся, как там будут их мальчики. Отцы, братья и друзья тоже переживают. Но стараются перевести это в шутки, чтобы мобилизованным самим полегче было.

– Мы тебя ждем. Смотри, только попробуй мне не вернуться, – кричит отец сыну.

Мамы сильно переживают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во дворе военкомата парней посадили в маршрутку. Открылись ворота. Родные, близкие и просто проходящие мимо аплодировали. А мобилизованные махали в окна и уезжали все дальше.

У близких в глазах слезы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Построение перед отправлением прошло во дворе, куда не пустили родных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На память снимают видео. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парни уверены, что вернутся домой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жена одного из мобилизованных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парней увезли на обычной маршрутке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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