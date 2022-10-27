«Им нужно скорее утепляться»: детские дома и интернаты Челябинской области собрали носки для солдат

Объединились все – и взрослые, и дети
Фото: Комсомольская правда
Рисунки, треугольные письма и, конечно, носки. Все больше людей откликается в преддверии зимы на теплую акцию «Носки солдату». Собирают помощь детские дома и интернаты. Всем коллективом. И в Челябинске, и по всей области. Везут вещи за сотни километров. А КП-Челябинск – с благодарностью их принимает и отправляет адресатам – бойцам передовой.
БРОСИЛИ КЛИЧ
В едином порыве поддержали солдат в Челябинском психоневрологическом интернате. Сотрудники купили 68 пар теплых шерстяных носков, а пациенты – прикрепили послания. Набили доверху две больших коробки. Подходили к делу с душой.
На обратной стороне подбадривающего рисунка – фото автора
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
– Бросили клич среди сотрудников и буквально за несколько дней все собрали. Мы сами матери. В коллективе есть те, у кого сыновья уже участвуют в спецоперации. Знаем все не понаслышке, – объясняет, почему интернат присоединился к акции, замдиректора Марина Куликовских.
Сотрудники интерната хотят, чтобы помощь дошла поскорей
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
– У меня родственник 3 месяца назад ушел на передовую. Мы знаем, как там тяжело, они и в полях, и в лесах. А сейчас холода наступают, им нужно прям скорее утепляться, – добавила специалист интерната по социальной работе Светлана Казакова.
ЕХАЛИ ЗА СОТНИ КИЛЛМОЕТРОВ
Длинный путь – больше двух сотен километров – проделали неравнодушные южноуральцы из Варны. Теплую помощь и такие же пожелания бойцам привезли в Челябинск сотрудники и воспитанники районного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Из Варны – с благими намерениями
Фото: Алина КУНГУРЦЕВА
– Министерство социальных отношений Челябинской области нам рассказало об акции. Без раздумий решили участвовать. И когда поехали с детьми на профориентацию в кружок по гончарному делу в Челябинск, взяли вещи с собой и принесли вам, – объясняет замдиректора центра помощи детям Анна Головина.
Специально везли собранные вещи с юга области – из Троицка и Южноуральска. В коробках и пакетах от местных центров помощи детям-сиротам – десятки пар теплых носков. А в них – аккуратно сложены маленькие, но такие ценные пожелания от детей.
Дети благодарят защитников, желают им здоровья и очень ждут
Фото: Алина КУНГУРЦЕВА
– Детям рассказывают о происходящем. Они в курсе, смотрят новости. И тоже переживают. Наши сотрудники кроме носков еще решили положить стельки, термобелье и эластичные бинты. Точно пригодятся, – говорит директор центра помощи детям в Южноуральске Елена Воробьева.
Ногам на передовой – особое внимание. Такой бинт поможет при растяжении.
Фото: Алина КУНГУРЦЕВА
– У нас носки кто связал, кто купил. Наша семья уже зятю навязала и отдала, он сейчас там. И так у многих сотрудников. Пройти мимо такой акции никак не могли, – подчеркивает медработник троицкого центра помощи детям Марина Крупнова.
СБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Недавно мы получили крупную помощь от прихожан челябинских храмов. Коробок и пакетов для солдат было столько, что заносили всей редакцией.
«Комсомольская правда-Челябинск» и розничная сеть киосков «Вечерний Челябинск» продолжают акцию «Носки солдату». Их можно связать самим, а можно приобрести в магазине. Куда нести помощь – рассказываем тут.
Южноуральцы и сами помогают активно. Женщины-волонтеры объединились, чтобы шить теплые вещи солдатам. Первую партию весом больше тонны уже отправили из Челябинска. Озерским швеям-волонтерам содействует Кыштымская трикотажная фабрика – совместно отшивают боксеры и футболки для мобилизованных. Партию из 1000 штук заказала мэрия Озерска, предоставив ткань.
Жители другого закрытого города – Снежинка – передали военным фары для БТР, тепловизор и медицинские средства. Владелец ветклиники пожертвовал деньги военным уже во второй раз – крупная сумма пойдет на покупку самого необходимого.
Помогают челябинцы мобилизованным и прямо в зоне спецоперации. Волонтеры «Пищи жизни» накормили солдат-земляков на Донбассе. Порции съели в охотку.
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