«Это никуда не годится»: Алексей Текслер поручил проверить действия охранника во время массовой драки в ОЦ №5

Пожилой сотрудник охраны заблокировал дверь и принял наблюдательную позицию Фото: кадр с видео

В Челябинске проанализируют действия охранника образовательного центра № 5, где накануне произошла массовая драка. Напомним, именно это больше всего возмутило горожан. Проверят, насколько он квалифицирован и понимал алгоритм действий. Об этом рассказал журналисту КП-Челябинск губернатор Алексей Текслер.

— Вчера был вопиющий случай. В ОЦ 5 — это новая большая современная школа — огорожен периметр, все системы доступа в наличии, присутствовала охрана. Тем не менее, мы стали свидетелем того что преступники — сейчас возбуждено уголовное дело — в стенах школы устроили драку. Это никуда не годится, такого быть не должно, — возмутился глава региона. — Из того видео что мы видели — охрана не принимала участие, чтобы предотвратить ситуацию. Выводы будут сделаны.

По итогам анализа будут даны установки для школ и всех причастных к их безопасности. Губернатор отметил, что полиция прибыла своевременно. Однако начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков подчеркнул, что не снимает ответственности со своих подчиненных.

— Конфликт вопиющий, он назревал долгое время. Оказалось, что они не раз выясняли, кто сильнее — уже в лесу они встречались. Даже когда устанавливали [участников], мы обнаружили их на съемной квартире, где они проживали вшестером и их никто не контролирует. Я считаю, это серьезный сигнал, — добавил Михаил Скоков.

Напомним, охраной школы занимается ЧОП «Фагот». Аукцион на работу в 2023 году компания выиграла в декабре прошлого года. Стоимость контракта – 1,188 млн рублей. За эти деньги сотрудники фирмы должны выполнять нехитрые требования: охранять имущество ОЦ, осуществлять контрольно-пропускной режим, поддерживать общественный порядок, защищать учащихся и сотрудников от противоправных действий и контролировать работу сигнализации и систем видеонаблюдения. Кажется, пара пунктов 8 февраля были нарушены.

ОЦ №5 охраняет Росгвардия и ЧОП Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Следственный комитет установил круг подозреваемых, которым придется отвечать за массовую драку в образовательном центре № 5. Изначально их было шестеро, затем пятеро, а теперь число сократилось до четырех. Трое подростков от 14 до 17 лет проходят по уголовному делу о хулиганстве подозреваемыми, а 18-летнему — предъявлено обвинение.

Участники драки со второй стороны проходят по делу как потерпевшие — за помощью к медикам обратились трое. При этом КП-Челябинск выяснила, что ученики образовательных центров № 2 и № 5 неоднократно жаловались на этих самых потерпевших. Якобы они ходят по району и кошмарят школьников, отбирают у них деньги и электронные сигареты.

Напомним, драка случилась 8 февраля в микрорайоне Парковый — инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, шестеро человек загнали в школу двоих, и принялись избивать их в тамбуре. Под руками у них были молотки. В какой-то момент один из участников драки достал пистолет. За этим всем наблюдал охранник школы — он не предпринял никаких действий, чтобы прекратить конфликт. Позже на место приехала полиция.

КП-Челябинск выяснила, из-за чего начался конфликт между подростками. Правда ли, что нападавшие — скинхеды, и уместны ли догадки о межнациональной розни? Подробности читайте в нашем материале.

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