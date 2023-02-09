Началась драка с составом 5X4. Фото: камеры "Интерсвязи".

Массовая драка, произошедшая в холле челябинского образовательного центра №5, началась возле входа в соседний ОЦ №2. Вся потасовка попала на камеры «Интерсвязи». На кадрах видно, как в 11:34 к четырем стоящим у калитки людям подошла компания из пяти парней. Через несколько секунд они бросились врассыпную. По данным КП-Челябинск, встречу конфликтующие парни запланировали заранее.

Один из ожидавшей компании сразу пошел в ОЦ №2 и пропал из виду. Двое других перебежали через дорогу и начали наблюдать со стороны. Четвертому «повезло» меньше всех. Его быстро догнали, повалили на землю и нанесли несколько ударов. После этого парень встал и, чуть хромая, пошел по своим делам. Друзья на помощь ему не пришли, а предпочли спрятаться в соседнем ОЦ №5, где позднее и развернулось побоище.

Расстояние от ОЦ №2 до ОЦ №5 - чуть больше 600 метров. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Расстояние от ОЦ №2 до ОЦ №5 — чуть больше 600 метров. Крупных магазинов поблизости нет, поэтому выбор «убежища» понять можно. Но спрятаться не удалось.

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