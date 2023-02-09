В полиции назвали причину массовой драки в челябинской школе

Изначально драка происходила на улице, но потом продолжилась в школе Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Массовая драка в ОЦ №5 Челябинска произошла не на национальной почве, а из-за личной неприязни. Как сообщили в региональном полицейском главке, стороны конфликта знакомы между собой по учебному заведению и месту проживания.

— Конфликт возник в результате личных неприязненных отношений и взаимных претензий, о которых не было известно педагогам и родителям. Все произошедшие события имеют сугубо бытовые причины, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что все участники конфликта ни в каких противоправных группировках не состоят. Кроме того, проверка показала, что в отношении пострадавших в драке подростков ранее не поступало заявлений или жалоб в полицию.

— В настоящее время все участники с обеих сторон установлены и задержаны. С ними проводятся следственные действия с привлечением законных представителей, роли которых в воспитании подростков также будет дана оценка, — уточнили в региональном полицейском главке.

Напомним, драка случилась 8 февраля в микрорайоне Парковый — инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, шестеро человек загнали в школу двоих, и принялись избивать их в тамбуре. Под руками у них были молотки. В какой-то момент один из участников драки достал пистолет. За этим всем наблюдал охранник школы — он не предпринял никаких действий, чтобы прекратить конфликт. Позже на место приехала полиция.

Участники драки со второй стороны проходят по делу как потерпевшие — за помощью к медикам обратились трое. При этом КП-Челябинск выяснила, что ученики образовательных центров № 2 и № 5 неоднократно жаловались на этих самых потерпевших. Якобы они ходят по району и кошмарят школьников, отбирают у них деньги и электронные сигареты.

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