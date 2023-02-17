Ремонт «Белого дома», выставка из Кремля и фестиваль малых народов: какие культурные события ждут челябинцев в 2023 году

Усадьбу Демидовых хотят привести в порядок еще с 90-х Фото: Эдуард ФАДЮШИН

2023 год в Челябинской области будет богатым на культурные события. Среди них — выставка из собрания Музеев Московского Кремля, крупные летние фестивали, 100-летие Государственного исторического музея и 125-летие Публичной библиотеки. Планами на год поделилось министерство культуры на пресс-конференции в мультимедийном парке «Россия — моя история».

Ремонт «Белого дома» сдвинулась с мертвой точки

Усадьба Демидовых, которая так же известна многим как «Белый дом» долгое время ждала своего часа. Время не пощадило этот памятник архитектуры, теперь для его жизни ремонтные работы просто необходимы. Подрядчиком стала строительная компания из Санкт-Петербурга, которая занималась ремонтом разных зданий в нашей культурной столице.

— Реставрация началась. Сейчас идет расчистка объектов (шла по крайней мере до зимы), вскрытие швов фундамента, шлифовка фундамента, разбор перекрытий — то, что было до них налеплено и неправильно сделано. Соответственно все, что новое там было прилеплено, мы убираем и готовим все к реставрации, — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, в прошлом году в Кыштыме презентовали новый экскурсионный маршрут по заводу Демидовых.

Реконструкция цирка

Многие жители Челябинска уже давно наблюдают за судьбой единственного цирка в городе. Заместитель министра культуры Дмитрий Столбов отметил: цирк не находится на балансе области, но этот вопрос все же курируется. Так в январе этого года губернатор Алексей Текслер при встрече с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой так же обсудил тему ремонта здания, были поставлены конкретные поручения. Начать работы планируется уже в этом году.

Напомним, открытие челябинского цирка после капремонта отложили на июль-сентябрь 2024 года. Вот как изменится цирк.

Из Кремля — в Челябинск

Ждет челябинцев и новая выставка из фондов Музеев Московского Кремля. Она запланирована на октябрь — ко Дню южноуральских святых.

— Проект серьезный, объемный по средствам, экспонатам. Музеи Московского Кремля выставляют непростые экспонаты, как правило, связанные с царской семьей. Озвучивать их список пока рано: экспозиция только формируется. Но отмечу, что некоторые из этих вещей не выставлялись ни разу, — рассказал министр культуры.

Фестиваль малых городов России

Уже весной Магнитогорск примет гостей со всей России. Всего заявлено 600 человек — это артисты и режиссеры, готовые показать свои таланты. В этом году он будет проводиться уже в 20й раз.

— Театральная столица временно переезжает в Магнитогорск, — отметил Алексей Бетехтин.

Ремонт драмтеатра

В этом году Театр драмы сильно преобразится. На данный момент уже потрачено 600 млн рублей на проведенные работы. Но само здание считается очень индивидуальным и его преображение еще не заканчивается. Общая стоимость всего ремонта составит 1,7 млрд. рублей. В ближайшем будущем будут обновлены планшет и нижняя механика сцены и фойе.

— Мы зашли в активную фазу ремонта драматического театра, — рассказал замминистра культуры Дмитрий Столбов. — Первый этап работ — гидроизоляция здания, обновление инженерных коммуникаций и фойе, планшета и нижней механики сцены. В дальнейшем будем согласовывать финансирование и продолжать ремонт.

Пушкинская карта для малышей

Работники культуры предлагают расширить программу Пушкинской карты — изменить возрастные рамки и выдавать ее не с 14 лет, а с 7, так как культурное воспитание ребенка начинается гораздо раньше. Федеральный Минкульт обещает рассмотреть этот вопрос.

— Мы понимаем, что не оформляют карту те, кому недоступны различные концерты и спектакли — это жители села, — отметил Алексей Бетехтин.

В связи с этим, принято решение расширить программу «Театрально-концертный зал», благодаря которой театры Челябинска могут приехать в села.

Что еще?

По традиции, в концертных залах и под открытым небом пройдет множество фестивалей. Это и традиционные филармонические проекты звездных Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Игоря Бутмана; театральные – «Сцена», «В честь Екатерины Максимовой»; любимые зрителями массовые Бажовский, Бушуевский фестивали, областной праздник «Сабантуй».

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