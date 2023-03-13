«Мы подумать не могли, что вам предстоит великая судьба»: добровольца «Халка» растрогало письмо от классного руководителя

«Халк» читает душевные пожелания с родной троицкой земли. Фото: Александр Виноградов / vk.com

Передали ценный груз и частичку тепла от родных – глава Троицка Александр Виноградов вместе с коллегами навестил солдат в зоне СВО. Представители администрации встретились с южноуральскими бойцами на позициях в Луганской Народной Республике. Там находятся троичане-танкисты и военнослужащие из других уголков Челябинской области.

Блиндажи хорошо оборудованы, все продумано до мелочей, отметил Виноградов. Но не хуже блиндажей солдат защищают и греют теплые слова с родной земли. Когда дело дошло до писем – без трогательных моментов не обошлось.

«Я ЗА НИХ В ШКОЛЕ ЛЮЛЕЙ ПОЛУЧАЛ!»

Военнослужащим привезли собранные жителями Троицка снаряжение и продукты, личные посылки. И для поддержки боевого духа – детские письма. Удивительная история приключилась с одним из них прямо в окопе. Добровольцу Ринату с позывным «Халк» из общей пачки посланий от школьников случайно досталось письмо сестры. Не меньше его растрогал конверт, который он получил от своего классного руководителя из родной школы № 15 в Троицке.

– Она мне распечатала два стихотворения, я за них в школе люлей получал! Выучить не мог, большие, длинные, – с улыбкой смотрит на листки Ринат и зачитывает послание родного учителя:

– «Часто вспоминаю, когда узнала о вашем решении стать добровольцем, как учила вас, иногда ругала, вызывала маму и говорила заму по воспитательной работе Марине Михайловне, что вырастут наши мальчишки хулиганами. Станут взрослыми и поймут, что мы им хотели только добра. Но мы и подумать не могли, что вам предстоит такая великая судьба».

Сырой блиндаж прогрелся теплой и трогательной атмосферой. Фото: Александр Виноградов / vk.com

Активный парень, как назвал Рината глава, под пулями не впервой – уже был в Сирии. Отметил Виноградов и ответственных командиров – танкиста Юрия с позывным «Фартовый» и разведчика Дмитрия.

– Многие ребята подходили просто поздороваться и поблагодарить за приезд. Мы, в свою очередь, еще раз сказали участникам спецоперации «спасибо», что всячески поддерживаем бойцов, при необходимости – помогаем их семьям, – подчеркнул глава Троицка.

Не только письма, но и необходимое снаряжение и продукты передали из Троицка бойцам СВО. Фото: Александр Виноградов / vk.com

Приехавшие навестить солдат с пустыми руками не уехали. Разведчики в знак признательности вручили Виноградову свои боевые атрибуты – шеврон и флаг. Глава пообещал разместить ценные подарки у себя в кабинете. Когда вернулся – так и поступил.

Разведчики и другие бойцы передали привет своим родным и близким в Челябинскую область. Фото: Александр Виноградов / vk.com

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