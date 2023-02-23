«Детские письма в окопе читаем»: мобилизованный блогер из Копейска рассказал, как устроен быт в зоне СВО

Оглох от тишины и вытирал слезы жены – так начался отпуск бойца в родной Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мирной жизни Евгений Волосов из Копейска обычный предприниматель, отец четверых детей. Отслужил в Чечне, почти 9 лет отдал ОМОНу, видел радость украинцев от Крымской весны в 2014 году. И на этот раз не смог отсидеться. А когда попал на СВО – продолжил вести любимый блог. Был на связи и с нашей редакцией, поэтому в отпуске встретился с журналистом КП-Челябинск, чтобы поделиться тем, что увидел.

«ВЫ ТАКИЕ КЛЕВЫЕ – ОТ ВАС КОСТРОМ ПАХНЕТ!»

С боевого поста как с корабля на бал – сразу в дорогу. Спешные сборы за полчаса. И вот передовая уже позади. Из перевалочного пункта в Белгородщине до Москвы – мчали на такси. Настолько мобилизованным хотелось домой. Побегали и в аэропорту. Едва не опоздали на рейс до родного Челябинска:

– В очереди на регистрацию уступила девушка. Улыбается нам с сослуживцем. Говорит, вы такие клевые – от вас костром пахнет!

Вещи были пропитаны запахом выстрелов. Толком переодеться-то не успели. Зато какой сюрприз получился для домашних. Приехал Евгений без предупреждения:

– Крики, визги, слезы. Маленькая дочь – прям папина. Всегда обнимается, целуется. А тут вообще! Говорит, в садик только ты меня води. Сын тоже радостный, гордится.

Бурю эмоций подарила долгожданная встреча с женой и детьми. Фото: предоставлено «КП»

До сих пор не верится, что очутился на родной земле. Поначалу было не по себе от тишины, описывает первые ощущения солдат. За время пребывания за ленточкой он привык к постоянному грохоту обстрелов.

УСТАЛОСТЬ НАКОПИЛАСЬ, НО НАСТРОЙ БОЕВОЙ – УРАЛЬСКИЙ

– Я зарядился, сил новых набрался. Хочу, чтобы все пацаны это ощутили, – подчеркивает южноуралец. – Командование отпустило к детям, семье. И дела по бизнесу накопились. Еще в Москву поеду – получать новый квадрокоптер. И тепловизор буду осваивать.

«Братство» экипировано и к бою готово – кадр с декабрьского наступления. Фото: предоставлено «КП»

Настрой в окопах боевой. Несмотря на трудности. Крепкий уральский дух не сломить, продолжает Евгений: «В нашем братстве в основном копейские ребята». А еще из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени. Плечом к плечу они еще с боевого слаживания. Многие с опытом. 30 самых активных сколотились и быстрее остальных поехали за ленточку. Попросились сами.

Словом, команда. И поддержать могут, и посмеяться. Даже там, где, казалось бы, только плакать. Юмор у бойцов – главное оружие против страха.

«УХАХАТЫВАЕМСЯ, А РЯДОМ ВЗРЫВЫ ГРЕМЯТ!»

Евгений – в разведвзводе. Задачи такие: прочесать местность и самим остаться незамеченными. Но однажды бойцы попали в прицел украинского танка. Снаряды начали ложиться один за другим рядом с позицией.

– А мы сидим в яме, ищем на коптере этот танк. Старший группы управляет полетом и травит анекдот. Прям в тему. Как 28 танков в 7 рот распределяли. Да так, чтобы в каждой было по 13 штук! – еле сдерживаясь от смеха, рассказывает разведчик. –Ухахатываемся, а рядом взрывы гремят!

Если б все молча и натянуто, то мало ли. Кто-то мог запаниковать, вылезти и себе навредить. А так посмеялись, танк этот нашли и нахлобучили.

Смеяться страху в глаза – такое кредо помогает бойцам выжить. Фото: предоставлено «КП»

Стойкость – еще одна черта наших солдат. «Volos» приводит пример. Группа под командованием его сослуживца (он тоже с Урала) попала под сильный обстрел. По блиндажу нещадно били танки. Землю переворачивало. Ранения прошивали бойцов. Командир кричал в рацию: «Найдите этих гадов, уничтожьте!».

Огонь не прекращался. Разрешили отступить. Но уралец встал намертво. Вперемешку с грохотом снарядов по радиосвязи доносилось:

– У меня пацанов тут положили! Хрен отсюда уйду, – с гордостью цитирует выстоявшего командира Волосов. Вскоре подмога пришла к поредевшим героям. Погибших – было двое…

«САМОЕ СТРАШНОЕ В ВОЙНЕ – ТЕРЯТЬ ТОВАРИЩЕЙ»

Без потерь никак, с комком в горле продолжает мобилизованный. В декабрьском наступлении погиб его товарищ Александр. Тоже из Копейска. С прозвищем «Танк».

Ночью мотострелков обложили вражеские минометчики. Огонь вели с выгодной позиции. Вычислить ее отправили группу разведчиков вместе с «Танком». АГС начал бить и по ним. Однако задача была выполнена: координаты переданы, противник ликвидирован. В полном составе разведчики возвращались на базу.

Внезапно – громкий взрыв. Нарвались на растяжку. Ловушка унесла жизни двух бойцов. В том числе – Александра.

Скорбь об ушедшем бойце разделили и подписчики блога. Александр был жизнерадостен. Фото: предоставлено «КП»

– Настоящий герой. Утрату переживаю до сих пор. Но виду не подаю. Все равно надо улыбаться, – не отступает от своего кредо Евгений. Смахивать скупую мужскую слезу все же приходится, уточняю я. – Возможно. Пока никто не видит.

В день нашего интервью погиб еще один боевой товарищ – Женька «Сынок». Еще с лагеря в Екатеринбурге «братство» взяло его под крыло.

– Парнишка потерянный такой стоял, но косить от призыва не стал. Восхитились им! – подчеркивает Евгений.

Мобилизованный позже освоился. Был уже «Сынище». Рассказывая это, Евгений еще не подозревал о гибели друга-тезки. Над его позицией разорвался снаряд.

Реакция на гибель боевого товарища была эмоциональной. На фото – слева «Сынок» в первые дни мобилизации. Скрин: Евгений Волосов РОССИЯ / t.me

– Самое страшное в войне – терять товарищей, – признается мужчина. Знает, о чем говорит. Характер у него закаленный. Горечь от смерти сослуживцев ударила по нему еще 10 лет назад.

«РАНЬШЕ КУЧУ ДЕНЕГ ДАВАЛИ ЗА СНАЙПЕРА – ТЕПЕРЬ ЗА КОПТЕРЩИКА»

Срочную службу Евгений проходил в оперативной бригаде внутренних войск. С 2003 по 2005 годы – постоянные командировки в Дагестан и Чечню. Был сапером. Обследовал стадион, где после теракта 9 мая погиб Ахмат Кадыров. И избирательные участки перед выборами, на которых выиграл Алу Алханов.

В остальное время занимался инженерной разведкой перед проходом колонны. В один из таких выходов впервые увидел гибель товарищей. Не убереглись от фугаса.

Сейчас военная науку предполагает технологичность. Требуется большей концентрации. Бдительность нельзя терять ни на секунду. Современные устройства держат в постоянном напряжении, объясняет бывалый солдат:

– И у них, и у нас есть беспилотники, которые в радиусе нескольких километров засекают абонентов. Телефонные разговоры даже прослушивают. Поэтому никаких сим-карт! Даже местных. Иначе тут же прилетит.

Налягаем больше на маскировку. Минимум движений. Тепловизоры же у них тоже. Многие спрашивают, нужны ли печки. Да, но ближе к тылу. В окопах они выдают.

Дроны сейчас правят балом. Помню на обучении Артем из кружка квадрокоптерщиков говорил, что к ним раньше относились несерьезно. Мол, в игрушки какие-то играют. А сейчас это востребовано. И вовсе не игра.

Один летун, передав координаты, может столько людей и техники уничтожить. Взять, к примеру, Чечню: раньше кучу денег давали за снайпера. Теперь за коптерщика.

Разведчик за управлением дроном. Работают по схеме: один летает, другой отмечает координаты на карте, остальные прикрывают. Фото: предоставлено «КП»

К слову, «Volos» вернется за ленточку не с пустыми руками. Из Москвы привезет аппаратуру для разведки на 10 млн рублей. «К охоте на фашистских кисок готовы!» – шутит он по поводу поставок немецких танков «Леопард» на Украину.

«УКРАНИЦЕВ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ, НАЕМНИКИ ОДНИ»

Западная нежная техника в тамошних широтах уступает нашей – неприхотливой.

– Когда было – 15, в украинской технике электроника промерзла. То ли дело у нас. Если мотолыга (бронетранспортер. – Прим. ред.) не запускается, то два шлангчика вытащил, подлил, зажигалкой подогрел. Чик! И поехали. Простота – вот и весь секрет.

Посмотрите в их мотивирующих видео – вся техника наша. А то, что из-за рубежа гонят – только хвастаются.

Гильзы сыпятся, патроны свистят – российский боец выпускает автоматную очередь. Фото: предоставлено «КП»

Оттуда гонят и людей. К примеру, в той минометной группе, которую вычислил «Танк», были одни темнокожие, отмечает боец:

– Ощущение, что там украинцев уже не осталось. Наемники одни. Малыми группами их постоянно бросают. Чтобы активность изобразить. Им же деньги за это платят.

Постепенно и последовательно – такая тактика российской армии задумана специально, считает боец. Фото: предоставлено «КП»

МИРНЫЕ УКРАИНЦЫ РОССИЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ

Слухам опытный боец никогда не верил. За плечами у него вдобавок к армии – 8,5 лет службы в ОМОНе. Они выпали и на Крымскую весну. В 2014 году Волосов был тем самым «вежливым человеком». Собственными глазами на полуострове видел радость людей от воссоединения.

Вот и после начала СВО решил лично убедиться – нужна ли помощь, и как относятся местные к происходящему.

– Дома находился и не понимал, что да как. Информации столько противоречивой было. Когда там оказался, все прояснилось. Население Россию поддерживает. Мужики, женщины спрашивают: ну что, когда их дожмете?! Детишки с флагом нашим ходят.

Жалко их, конечно. Детство им выпало такое. Много погибло и погибает. Украинцы же по домам жилым бьют. А не все уехали. Людей там много еще.

НА ПЕРЕДОВОЙ – ДОБРОВОЛЬЦЫ И ПАТРИОТЫ

Евгений – доброволец. Сначала многодетному отцу, как положено, в мобилизации отказали. У мужчины четверо детей: три дочери и сын. Повестку дали в конце сентября после письменного согласия супруги. С боевыми командировками мужа она уже смирилась. Переживала и ждала, еще когда он был в Крыму.

– Противилась, конечно. Но убедил. На меня же сын смотрит. У кого-то отцы пошли, а я с боевым опытом буду сидеть что ли. Мобилизованные в основном патриотично настроены. Целыми семьями и компаниями добровольно отправились.

Среди мобилизованных немало добровольцев – друг за другом шли братья по крови и духу. Фото: предоставлено «КП»

У нас во взводе есть Максим. Когда ему повестка пришла, он прислал пацанам фото. У них боевое братство – ВДВ, моряки. По праздникам встречались. Так все 9 человек сразу как узнали - тоже с ним пошли. Брат его старший еще попросился. Все теперь тут.

НЫТИКИ ТАМ НЕ НУЖНЫ

Боевые будни на деле не так страшны, как рисуют в сфабрикованных видео с наложенными голосами, заверяет Евгений:

– Все, кто их насмотрелся и уехал на волне паники – пожалеют. Зря бежали. Ведь силком на передок не гонят. Если видим, что трясется человек, то пусть другим делом займется.

Там можно себя проявить на кухне. Или блиндажи строить во втором эшелоне. Военных специальностей море – и программисты, и экономисты.

Покинувших страну разведчик не осуждает. Говорит, неуверенные в правоте России вносили бы один разлад. Фото: предоставлено «КП»

Трудности, конечно, бывают. И на земле поспать приходится. Но это же не курорт, когда сытого с пирожками привезут, дадут автомат пострелять на 10 минут и снова отвезут в тепло, накормят.

Нытики там не нужны. Только будут отравлять парням настрой.

ШАШЛЫК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И НОВОГОДНЯЯ КОЛБАСА

Каков солдатский быт? Все как у спортсменов, говорит «Volos»: 90% времени занимает подготовка. Окопы те же сделать. Некоторые не понимают, зачем их рыть. Ответ находят быстро – после первого же обстрела. Благо, земля почти не промерзает. Климат мягкий.

Боевые выходы – соревнования, если продолжать аналогию со спортсменами – длятся по-разному. Когда 2 суток. Когда неделю. Зависит от задачи разведчиков.

Пар изо рта – короткая передышка в прохладном блиндаже, и снова за дело

Тем временем другие готовятся сменить товарищей. Там, поглубже в тылу. В лагерях для отдыха оборудована баня. Пока она строилась мылись в передвижной. Приезжала спецмашина, надувалась палатка. Внутри душ, горячая вода.

Есть возможность и вещи постирать. Бриться, к слову, не обязывают. «Нечего там больше делать пацанам, кроме как цирюльничать!» – отмечает бородатый мобилизованный. Строгих запретов нет и в одежде. Лишь бы удобно было.

Умудряются солдаты и праздники отмечать. 39-й день рождения настиг Евгения на передовой:

– Мясо заказал у местного жителя: из Луганска привез нам корейку. Замариновал, вкусно так сделал. Нашли мангал и шашлык отменный пожарили! Угостил парней.

Новый год в блиндаже встречал. Сухпаек праздничный дали. Колбаса там была сырокопченая. Классная вообще!

В основном сами готовим. По очереди. Взводом так решили. Продукты привозят. Если шеф-повар берется – еще вкуснее получается. Есть среди нас такой специалист.

Чай, сигареты да разговоры по душам – отдых от тяжелых боевых будней. Фото: предоставлено «КП»

Досуг тоже пытаются разнообразить. Это общение, книги, карты, нарды. А снится бойцам – дом. Весточку с родной земли они ждут больше всего.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ НА ШЕЕ И ДЕТСКИЕ ПИСЬМА В КАРМАНЕ

Любовь родных придает сил и помогает психологически разрядиться, подчеркивает мобилизованный:

– Письма детские заряжают. Нам пачку целую прислали из Челябинской области. Читали взахлеб. Помню, молодой парнишка писал: ребята, мы в вас верим! Ну как можно тут подвести? Даже если тяжело, собираешься с силами и действуешь.

Такие письма с пожеланиями солдаты с собой носят. Прочитал в окопе – и на душе стало теплее.

В одной из посылок пришли ладанки с копейской землей, – достает из-под кофты и показывает оберег Евгений. Частичку родного города с шеи он никогда не снимает.

Гость КП-Челябинск с теплотой и гордостью рассказывал о своих вещах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На левой руке – череп с ножом. Тоже знаковый шеврон. Его покупал «Танк». Это отличительный символ копейского «братства» – есть у каждого. Белая буква «О» на красном – значит отважные. И кепка с обозначениями: над козырьком яркий флаг отечества, на затылке – позывной, «Volos».

И со спины не спутаешь – подписано. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«НОСКИ - ДЕЛО НУЖНОЕ»

Экипировки у бойцов достаточно, заверяет Евгений. По крайней мере там, где он находится.

– Сейчас уже люди поняли, что все есть. А поначалу военторги скупали. На боевом слаживании видел свалки из баулов. Лишние вещи просто скидывали, когда меняли дислокацию.

Носки нам присылают. Это дело нужное. Возможность постирать есть не всегда, и хорошо иметь запасную пару. Гигиена все-таки. Да и с сырыми ногами долго не протянешь, в больничку сляжешь.

На вопросы мобилизованный отвечал подробно и по возможности откровенно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОД НОСОМ У ВРАГА ВЕДЕТ БЛОГ, А ДОМА – БИЗНЕС

Волосов всегда со смартфоном. Он нужен ему еще для одной необычной цели. Мобилизованный ведет блог. Делится солдатскими буднями с подписчиками в телеграм-канале. Говорит, командование не запрещает.

– Командир роты как-то узнал. Негативно отреагировал. Когда посмотрел контент – мнение поменял. Особо не афиширую. Снимаю только с согласия. Если с головой делать – проблем не будет.

Но ведь это опасно. Враг же может вычислить?

– Нет. Главное правило – никаких сим-карт. Доступ, конечно, не везде. На отдыхе после боевого выхода все публикую.

Имя, фамилию и позывной мобилизованный блогер скрывать ни от кого не собирается. Фото: предоставлено «КП»

Угрозы приходят? Не боитесь так открыто о себе рассказывать?

– А чего бояться-то. Угрозы пишут, бывает. Внимания не обращаю. Некоторые даже сомневаются, что на передовой нахожусь. Любой негатив сразу удаляю, и пользователя в бан.

Недовольные всегда будут, еще из опыта ведения бизнеса знаю. Из-за него блогером и стал. Понял, что соцсети играют огромную роль. Поначалу двух слов связать не мог. Паузы, бэ, мэ. Тренировался, на публике выступал.

По вам сейчас и не догадаться. Так лихо рассказываете. Что за бизнес, и как удается его продолжать?

– Жена помогает. И бухгалтеры подключились. Это зоомагазин. С профессиональным уклоном. В ОМОНе же кинологом еще служил. Сейчас регистрируем товарный знак, будем делать франшизу. Вот и приехал.

Еще в родном Карабаше есть кинологический центр. Воплотил мечту детства. Как вернусь, планирую сделать патриотический кружок.

«К пустой голове руку не прикладывают!»: в отпуске разведчик успел пообщаться с учениками школы № 2 в копейском поселке Октябрьский. Фото: предоставлено «КП»

Всеобщий патриотичный настрой – залог победы России, убежден разведчик. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Серьезный разговор прошел не без юмора – жизнерадостностью Евгений зарядил нашу редакцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА-КП

Евгения Волосова – блогера и владельца зоомагазина из Копейска – мобилизовали в конце сентября. С тех пор в коротких видеороликах он общается с другими мобилизованными южноуральцами, передает от них приветы, делится подробностями военного быта и душевными фотографиями.

КП-Челябинск рассказывал, как встречали Новый год. Понятно, что связь иногда пропадает. Но это не мешает набирать аудиторию – в телеграм-канале копейчанина уже 7 тысяч подписчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«И для боевиков я был ангелом»: челябинский боец Юрий Гагарин — о необычном позывном

Шоколадки в носках и письма на узбекском: как в помощи мобилизованным сплотилась вся Челябинская область

«Солдатик кулек получит и с товарищами поделится»: что положили челябинцы в новогодние подарки бойцам передовой

«Собирали все с любовью и теплом»: челябинское предприятие закупило 80 дорогостоящих комплектов для бойцов передовой

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru