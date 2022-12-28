«Главное, чтобы ребята берегли себя там»: как жители Челябинской области решили подарить Новый год бойцам передовой

Все подарки от южноуральцев скоро отправятся солдатам в зону спецоперации Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Конфеты, сгущенка, шоколадки. Такие новогодние кульки собирали южноуральцы солдатам. Поделились частичкой праздничного настроения с теми, кому его сейчас очень не хватает. Хотели порадовать мобилизованных и профессиональных военных. Приносили еще много полезного. Чтобы скрасить их тяжелую фронтовую долю.

Совместная акция «Комсомольской правды-Челябинск», компании НОВАТЭК и сети киосков прессы «Вечерний Челябинск» подошла к завершению. Рассказываем, какие чувства сподвигли людей преподнести «Новогодний подарок солдату».

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– Коллега по работе был мобилизован. И вот ранение получил… Когда знакомых касается, еще сильнее переживаешь, – вздыхает Людмила. Вместе с супругом она всем сердцем болеет за тех, кто сейчас за 2 000 километров бьется в лесах и окопах. Их суровый быт челябинцы решили подсластить: принесли банки со сгущенкой. Впереди ведь Новый год.

Позаботились и об остальном рационе. В этих больших коробках тушенка, лапша быстрого приготовления. А еще влажные салфетки и туалетная бумага. На передовой – это еще тот подарок.

Сладкое сладким, но челябинцы не забывают и о практичности подарков Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Есть возможность. Почему бы не помочь. Мы понимаем необходимость всего происходящего. Это касается каждого. Главное, чтобы ребята берегли себя там. Скорейшей им победы. И живыми вернуться домой, – желают супруги.

Жизнь в окопах, как ни удивительно, сохраняют обычные носки. У бойцов это отдельная валюта. Стирать там негде. Поэтому отлично, если на ночь будет сухая сменная пара. И вдвойне отлично, если шерстяная. Наталья об этом знает. Душевное тепло она вложила в собственноручно вязаные носки.

– Теплые, толстые. Из пряжи, какая дома была. Потом еще куплю, навяжу, – делится планами пенсионерка. – Я вахтер. В перерывчиках умудряюсь вязать. Около недели уходит на одну пару.

А челябинка принесла целых пять. И в каждой – шоколадка и трогательное письмо. С благодарностью и пожеланием победы. Заботливо на маленьких вкладышах указан размер теплых подарков.

Толстые шерстяные носки очень обрадуют бойцов на передовой Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Буквально в последний день сбора Анна Павловна передала свой подарок. Это тушенка, лапша быстрого приготовления, носки. Внутри по традиции шоколадка.

– Я православный человек, – объясняет поступок женщина. – Правильно все делается. Фашизм нужно уничтожить, так считаю. Наши воины там за Родину погибают. Царство им небесное.

Челябинка благословила всех российских солдат и поделилась с ними заботой Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Южноуральцы не скупятся. Пакетами и коробками забит склад нашей акции. Это и те же носки и термобелье. Лампадки, иконы. И, конечно, кульки со сладостями.

Знаменитые конфеты привнесут праздничное настроение на передовую Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Присоединились к акции люди из всех уголков нашей области. На коробках подписи: «от жителей Озерска», «Из Магнитогорска с любовью», «Нашим ребятам из села Кундравы». Всего не перечислить.

Теплые пожелания южноуральцы оставляют прямо на коробках Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Впрочем, не остаются в стороне и предприятия региона. Одно из них закупило 80 дорогостоящих комплектов для бойцов. Получившие такой подарок будут оснащены буквально с ног до головы: от зубной щетки и берцев до сотового телефона. А предприниматели Пласта передали квадрокоптер.

Весь этот ценный груз скоро отправится из Челябинска на Донбасс. Фото: Сергей Чуркин

Завершается акция «Новогодний подарок солдату». Все собранное вами скоро отправится прямиком на Донбасс. К тем, кто очень ждет любой душевной весточки с родной земли.

Осенью мы провели акцию «Носки солдату». За 2,5 месяца жители Челябинской области собрали 11 тонн гуманитарной помощи. Это нательное белье, теплое носки, форма, генераторы, пенки, спальные мешки, обувь, продукты питания и многое другое.

В очередной раз благодарим всех неравнодушных. О новых сборах узнавайте на страницах газеты и сайта «Комсомолки».

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