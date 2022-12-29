В Челябинске откроют социально-реабилитационный центр для вернувшихся со спецоперации

Власти региона решили пойти на опережение и начать работу уже сейчас Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске появится социально-реабилитационный центр для вернувшихся со спецоперации. В том числе там будут оказывать помощь раненым. Об этом рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Первые обращения уже есть. Власти региона решили пойти на опережение и начать работу уже сейчас. Будут развивать работу по реабилитации и по другим направлениям поддержки, в том числе психологической.

— В январе в структуре областного центра «Семья» появится оргядро, которое будет координировать работу по реабилитации. Также с 1 января начнет работу единый социальный фонд, — рассказала Ирина Гехт. — Сегодня у нас порядка 800 заявлений от мужчин, которые пришли с ранениями. Большинство с легкими ранениями, есть четыре человека с тяжелыми.

Предполагается, что центр реабилитации будет на базе Медгородка. Также рассматривается возможность задействовать мощности госпиталя ветеранов войн.

Отметим, что в Челябинской области ведется большая работа по поддержке участников спецоперации и их семей. На базе Чебаркульской дивизии развернули большой палаточный лагерь для мобилизованных. Там оснастили всех необходимым не только южноуральцев, но и мужчин из других регионов.

— Когда приезжал Алексей Леонидович, подошли курганские мобилизованные, он сказал: «Будем одевать всех, не будем делить на своих и чужих», — рассказала Ирина Гехт.

Что касается финансовой поддержки семей, в Челябинской области единовременная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованного составляет 20 тыс. рублей. Еще 50 тыс. рублей однократно могут получить сами мобилизованные, либо их жены или родители. На какие еще меры могут рассчитывать мобилизованные читайте по ссылке.

Кстати, недавно завершилась акция «Новогодний подарок солдату», организованная «Комсомольской правдой-Челябинск» совместно с компанией НОВАТЭК и сетью киосков прессы «Вечерний Челябинск». Что удалось собрать и с какими чувствами приносили помощь горожане, — читайте по ссылке.

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