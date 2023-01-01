Играет пожарными машинками и увлекается музыкой: как живет чудом выживший после взрыва в Магнитогорске Ваня Фокин спустя 4 года

Спасатели пришли не с пустыми руками, а с добрыми пожеланиями и подарками от ГУ МЧС региона и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В канун Нового года сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона навестили Ваню Фокина — мальчика, чудом выжившего во время взрыва в доме на Карла Маркса.

Малыш стал символом настоящего новогоднего чуда. В 6 утра 31 декабря 2018 года рухнул целый пролет многоэтажки, где жила семья. Под многотонной грудой камней оказались погребены десятки человек, 10-месячный Ваня провел под завалами 35 часов на морозе ниже -25 градусов и остался жив! Когда вечером 1 января в очередной раз технику заглушили для минуты тишины, из-под завалов донесся плач. За его здоровье боролись лучшие врачи страны.

— Между семьей Фокиных и спасателями образовалась нерушимая связь. Каждый год они поздравляют Ваню с днем рождения и с Новым годом, интересуются его жизнью, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Как отмечают спасатели, история мальчика показала, что нельзя сдаваться — нужно терпеть и верить в успех. Каждый год коллекцию игрушек Вани пополняют пожарные машинки.

В коллекции Вани появились новые игрушечные пожарные машинки и конструкторы. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Во время встречи, его родители Ольга и Евгений Фокины рассказали про успехи Вани и его брата Димы, и новом увлечении: мальчик увлекся игрой на музыкальных инструментах.

Напомним, в этом году Ваня Фокин прошел курс реабилитации. У мальчика был перелом правой ноги со смещением и обморожение. Ногу удалось спасти от ампутации, но реабилитация продолжается до сих пор. Малыш стал лучше ходить и теперь почти не спотыкается.

Ваня увлекся игрой на музыкальный инструментах. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В числе волонтеров, которые находились рядом со спасателями и помогали чем могли, была Асия Качесова. Они кормила тех, кто помогал спасать людей в тяжелые морозные дни. И только потом выяснилось, что Асия помогает другим часто, несмотря на все личные трудности и невзгоды. Мы узнали, как она живет сейчас.

Спасатель Петр Гриценко вытащил из-под завалов Ваню Фокина, стал героем программы «Часовой» на Первом канале. Но на этот раз совсем по другому поводу. Петр Гриценко, ныне — замдиректора департамента спасательных формирований МЧС, участвовал в разборе завалов мариупольского драмтеатра.

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