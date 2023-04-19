Угроза гепатита А все еще есть: кафе «Дархан» после массового заражения снова закрыли

Эту печать можно будет снять только 13 июня. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области

Работу челябинского кафе «Дархан», где в новогодние каникулы произошла вспышка гепатита А, приостановили на новый срок. Теперь оно сможет открыться только в июне. А пока судебные приставы вновь опечатали двери заведений.

– При проведении осмотра по истечении срока ранее назначенного наказания в виде приостановления деятельности было установлено, что индивидуальным предпринимателем так и не устранены обстоятельства, послужившие основанием для привлечения к ответственности, и не обеспечено соблюдение обязательных требований санитарных правил, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области.

В кафе не соблюдают правила по хранению продуктов и заготовок, технологии приготовления и реализации готовых блюд. Нет программы производственного контроля, да и сам контроль, в том числе лабораторный, не проводится. У одного сотрудника нет медкнижки, а у другого – допуска к работе. То есть кафе «Дархан» может снова стать источником распространения инфекционных заболеваний, причинить вред жизни и здоровью людей.

На предпринимательницу составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Центральный районный суд рассмотрел дело и признал ее виновной – деятельность кафе приостановили еще на 90 суток: с 12 марта по 12 июня 2023 года.

23 января суд приостанавливал деятельность кафе на два месяца. Потом челябинцы заметили, что сотрудники заведения раньше времени сорвали пломбы.

Напомним, о вспышке гепатита А стало известно в новогодние каникулы. Жители Челябинска, которые еще в конце декабря обедали в кафе «Дархан», стали обращаться к медикам с одинаковыми симптомами. Сначала они грешили на ОРВИ, но болезнь оказалась посерьезней — гепатит А.

После этого к делу подключился Роспотребнадзор и Следственный комитет. Тогда количество заболевших гепатитом А уже перевалило за 40 человек. Причем новые случаи возникали в школах Челябинской области, например, в Копейске и Магнитогорске.

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