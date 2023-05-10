В Курганской области потушили пожары, угрожавшие городам и селам

В Курганской области действует режим ЧС. Фото: Наиль Фаттахов

В эти выходные огненный ад захватил села и леса Курганской области. Из-за стихии люди гибнут или теряют свои дома вместе с животными и пожитками. Какая сейчас обстановка с пожарами в регионе, рассказали в областном департаменте гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По состоянию на 11.00 среды, 10 мая, угрозы населенным пунктам Курганской области нет. Пожарным и добровольцам удалось потушить ландшафтные и лесные пожары, которые подступали к городам и селам.

Сейчас сотрудники МЧС борются с огнем, который не угрожает поселениям. «Добивают» уже локализованный огонь у деревень Чудники, Антрак, Бединка и села Кызылбай. Еще два пожара полыхают в Катайском и Далматовском микрорайонах.

– Общая группировка сил и средств, сосредоточенных на территории региона, включая авиацию, составляет 1228 человек и 339 единиц техники, – сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Напомним, Курганская область страдает от крупных пожаров на протяжении двух недель. Крупное ЧП произошло 27 апреля – в Кетовском районе огонь перекинулся на деревню Логоушка, погибла женщина. Власти ввели режим ЧС, который действует до сих пор.

Страшные события продолжились 7 мая. Огонь охватил деревню Юлдус под Шадринском. Там загорелись 20 домов и погибли три человека. А поселок Смолино и вовсе сгорел дотла.

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