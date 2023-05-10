21 погибший человек и десятки животных: что происходит в Курганской области, где бушуют природные пожары

Огонь нанес ущерб на сотни миллионов рублей. Фото: Типичный Курган / vk.com

Курганская область горит. Огонь вспыхивает то тут, то там, забирая жизни людей и животных, уничтожая дома и имущество. Погиб уже 21 человек – в основном, пенсионеры. КП-Челябинск выяснили, что сейчас происходит в объятом пожарами регионе.

Поселок сгорел, а церковь уцелела

Фото: предоставлено Сергеем Муратовым

Поселок Смолино в Кургане сейчас – покосившиеся заборы, сгоревшие дома, покрытые толстым слоем пепла участки. И церковь, чей купол сверкает над уничтоженным микрорайоном. Храм, построенный в 1720-м году удалось отстоять. Местные верующие считают это чудом и уверены, что здесь не обошлось без помощи святых.

Протоиерея Григория Пономарева и матушку Нину называют зауральскими Петром и Февронией. Они умерли в один день, прожив 61 год. Женщина ждала мужа 16 лет, пока он страдал в лагерях на Колыме из-за своей верности Православию. С 1962 по 1997 год он был настоятелем Свято-Духовского храма. Того самого, который выстоял в пожаре.

Фото: Типичный Курган / vk.com

— Местные жители протоиерея Григория почитают как святого. Здесь находится его могила. Люди говорят, что по молитвам отца Григория с матушкой Ниной храм не затронуло, – рассказал пресс-секретарь Курганской епархии Михаил Насонов.

Всего в поселке сгорели 240 домов. И многие жители уверены, что выстояла церковь не из-за божественного вмешательства, а потому, что ее отливали водой, пока пожар съедал окружающие здания…

Помогают всем миром

Горящий Юлдус. Фото: Типичный Курган / vk.com

В деревне Юлдус Шадринского района сгорели почти все дома. Село было объято пламенем. На страшных кадрах, напоминающих хронику Великой Отечественной войны, видно как горели целые улицы. Погибли не менее семи человек. В какой-то момент огонь подступил к местной школе, но ее удалось отстоять. Она и стала основным пунктом, где разместились погорельцы и куда прибывает гуманитарная помощь.

Исторически, основан и населен Юлдус татарами. Поэтому помощь пострадавшим от огня людям собирают даже в Казани. Активисты собрали машину с водой, одеждой, едой и лекарствами. Не остались в стороне и жители других сел и городов Курганской области.

Жители села, несмотря на трагедию, сохраняют бодрость духа. Очевидцы сообщают, что к 9 мая на пепелище в честь дня Победы установили красное знамя.

Сейчас пожары тушат В Щучанском округе, в Шатровском, Катайском и Далматовском. В правительстве утверждают, что угрозы населенным пунктам нет.

Для одних горе – для других деньги

Пока для погорельцев всем миром собирают гуманитарную помощь, находятся те, кто хотят нажиться на чужом горе. В соцсетях жители области пишут о мародерах, которые ездят на машинах и собирают металлолом на пепелищах. Возле пунктов приема выстраиваются очереди.

Один из приемников. Фото: ЧП Курган / vk.com

– Я сегодня видел столько машин с прицепами, просто рекорд, собирают всё что видят. Вчера столько желающих тушить не нашлось. А сегодня и техника и прицепы нашлись, и проехать смогли, и ломами и лопатами. Шакалы, – пишет курганец Сергей Бояркин.

Пропала собака. Возможно, погибла

Страдают от пожаров не только люди, но и животные. В том числе домашние – лучшие друзья человека. Сейчас в Курганских группах в соцсетях «висят» десятки объявлений о потерянных собаках и кошках.

Встреча на пепелище. Фото: Инцидент Курган / vk.com

– При пожаре в п.Смолино, отпустили нашу собачку по кличке Фроська. Может, кто видел? Пожалуйста, скажите ее местонахождение, или возьмите на передержку, мы сразу ее заберём, – пишет жительница поселка Анжела в группе «Инцидент | Курган».

Иногда люди находят своих животных, вернувшись на пепелище здоровыми. Но часто хозяева бросают их на привязи или запертыми в домах. Так, в Смолино пес сгорел заживо. А в деревне Логоушка кошка получила страшные ожоги. Когда ее нашли среди тлеющих построек, она могла только жалобно мяукать. Из-за травм она больше никогда не увидит дневного света. И таких трагедий – десятки.

Эта собака осталась на привязи и сгорела. Фото: Типичный Курган / vk.com

Но есть и светлые моменты. В СНТ «Исток», где тоже горели дома и участки, как успокоился огонь, поселилась пара лебедей. Теперь они живут в пруду и радуют людей, разгребающих пепелища.

Лебеди поселились на пепелище. Фото: Типичный Курган

Умышленных поджогов не зафиксировано

Фото: МЧС России

В Курганской области организован оперативный штаб по чрезвычайной ситуации. Пожары держит на контроле губернатор Вадим Шумков. Он уже пообещал, что семьи погибших получат единовременную выплату в миллион рублей. Сейчас погорельцы получают по 10 и 50 тыс. рублей разовой помощи, идет восстановление документов. Детей бесплатно отправят в летние лагеря, а пожилых по назначению врачебной комиссии в санатории.

– В регионе продолжают работать 5 воздушных бортов авиации МЧС и Министерства обороны вместе с приданными наземными силами. Как и в любой подобной ситуации, произошедшее в Кургане и других населенных пунктах - смесь прямых и сопутствующих факторов, – рассказал в своем телеграм-канале губернатор.

Фото: МЧС Курганской области

Также Шумков высказался против информации из соцсетей. Люди распространяют информацию о намеренных поджогах. Губернатор просит отправлять всю информацию в правоохранительные органы и не разгонять панические настроения.

В ГУ МВД России по Курганской области сообщили, что пока информации об умышленных поджогах, из-за которых начались крупные пожары, не зафиксировано.

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