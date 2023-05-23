Биография Анатолия Карпова: в 14 лет стал мастером спорта по шахматам, а затем – многократным чемпионом мира

Упорству и таланту Анатолия Карпова остается только завидовать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Златоуст богат самородками, которые потом становятся известны на весь мир. В их числе конькобежка Лидия Скобликова, биатлонистка Светлана Ишмуратова и шахматист Анатолий Карпов. В мае 2023 ему исполняется 72 года: спортсмен, который в 14 лет стал мастером спорта, до сих пор в прекрасной форме! Как удалось вырастить такой талант и куда он потом его применил, смотрим в биографии Анатолии Карпова.

Детство Анатолия Карпова

Анатолий Карпов родился 23 мая 1951 года в семье заводчанина и домохозяйки. Его отец – соавтор реактивной системы залпового огня «Град» и шариковых бомб. Анатолий был вторым ребенком, сестра старше его на 5 лет. Семья жила в 5-комнатной коммунальной квартире прямо в центре Златоуста.

Истории известных жителей этого города объединяет одно – любовь к спорту им прививали родители. Так же произошло и с Анатолием: когда он был еще совсем маленьким (по разным источникам, от 4 до 6 лет), отец учил его играть в шахматы, а в 1 классе младший Карпов вместе с другом пошел в шахматную секцию при дворце спорта Металлургического завода.

Игра моментально завлекла мальчика: в 9 лет Анатолий получил первый разряд по шахматам, а в 11 уже выполнил норму кандидата в мастера спорта, став самым юным КМС в Советском Союзе. Не удивительно, что, когда ему исполнилось 14, Анатолий стал мастером спорта по шахматам.

В Златоусте он вместе с родителями жил до 6 класса. Учился в школе № 3, где до сих пор стоит его парта. Вместо музейного экспоната ее сделали переходящим трофеем: сидеть за ней могут только те, кто добивается успехов в учебе:

— Эта парта, конечно, старого образца – конца 50-х годов, наклонная, с откидной крышкой. Но она до сих пор используется в кабинете начальной школы. На парте есть именная табличка с надписью «А.Е. Карпов». В этой аудитории у нас учатся третьеклашки. Учителя рассказывает, кто сидел за этой партой, историю, связанную с нашим известным на весь мир шахматистом. У нас даже есть традиция – тем, кто лучше всех учится, позволяют сидеть на уроках за этим столом. Это своего рода переходящий приз, и дети стараются хорошо учиться, получать хорошие оценки, чтобы попасть на «пьедестал», — рассказал «Комсомолке» в 2022 году директор Дмитрий Максимов.

Чемпион РСФСР в 19 лет

После 6 класса отца Анатолия перевели на Тульский завод, поэтому семья навсегда уехала из Златоуста. Примерно в это же время младшего Карпова, как одного из одаренных юных шахматистов страны, приняли в школу Ботвинника. Сам руководитель этого клуба изначально считал, что из Анатолия ничего не получится, но оказался не прав.

Это автограф шахматиста в галерее-бутике вещей знаменитостей Stargift в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Математический класс в Туле парень окончил с золотой медалью. Затем поступил на механико-математический факультет МГУ, а через год перевелся в нынешний СПбГУ на экономический.

Всё это время он, естественно, продолжал заниматься шахматами. В 18 лет Карпов стал международным мастером по шахматам и выиграл чемпионат мира среди юношей. Через год взял чемпионство РСФСР, получив звание самого молодого международного гроссмейстера! А в 23 года стал заслуженным мастером спорта СССР. Правда, из-за частых соревнований Анатолий окончил университет только в 27 лет.

Отмененный матч чемпионата мира по шахматам 1975 и автоматическая победа Анатолия Карпова

Когда Анатолию Карпову было 24 года, он готовился стать 12-м чемпионом мира по шахматам. Матч с предыдущим победителем Бобби Фишером должен был состояться весной 75-го, но после переговоров с Международной шахматной организацией американец отказался от игры. Говорят, его не устроили условия проведения.

В итоге Анатолий стал 12-м чемпионом мира по шахматам, не сыграв с предыдущим победителем ни одной партии. Хотя, по некоторым данным, Карпов все же пытался устроить поединок с американским гроссмейстером, чтобы оправдать новое звание. После случившегося он еще 2 года предлагал ему сыграть не под эгидой Международной шахматной организации, но договориться так и не получилось.

Этот титул Карпов проносил еще 10 лет, пока в 1985 году не уступил чемпионство Гарри Каспарову. Вообще их противостояние считается одним из самых грандиозных за всю историю шахмат: за звание чемпиона мира они провели 5 матчей, столько не было даже у Ботвинника (он встречался с противником трижды).

Всего по подсчетам некоторых организаций Анатолий Карпов провел 2 500 партий и победил в 150 турнирах.

Работа Анатолия Карпова в Госдуме

В 90-х и нулевых Анатолий Карпов был бизнесменом. Создал газодобывающую компанию, был членом совета директоров в разных банках и президентом магазина люксовой посуды. Кроме того, создал «Шахматы Карпова», где производят эксклюзивные фигурки для игры.

С 2011 года Анатолий Карпов работает в Государственной Думе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 2011 года и по сей день он работает депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». Сначала был первым заместителем председателя комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. В 16-21 годах — зампредседателя комитета по международным делам и параллельно — зампредседателя комитета по делам национальностей. А с 2021 года просто входит в комитет по делам национальностей.

Нападение на Анатолия Карпова в 2022

В конце октября 2022 года в СМИ просочилась информация, якобы на знаменитого шахматиста напали. Бизнесмен Андрей Ковалев сообщил, что медикам пришлось ввести Анатолия Карпова в искусственную кому. Однако помощник шахматиста Альберт Степанян тогда объяснил, что все было иначе:

— Слухи не совсем верные. Нападения не было. Бытовая травма, поскользнулся на первом снегу и ударился головой. Сейчас состояние стабильное, лежит в больнице. Главное, что Анатолий Евгеньевич в порядке, негативных последствий после падения не обнаружено.

Личная жизнь Анатолия Карпова

Известный шахматист был женат дважды. Сначала на дочери заместителя начальника управления разведки с территории КГБ. В браке с Ириной Куимовой у Анатолия родился сын, которого назвали так же, как и отца. Но спустя 3 года после рождения ребенка семья шахматиста распалась, что связывают с его командировками и спортивными сборами. Анатолий Анатольевич сейчас работает ЛОР-хирургом в Санкт-Петербурге.

Второй брак был с медстатистом Натальей Булановой, с которой он живет до сих пор. У них в 1999 году родилась дочь Софья. В 2017 году она поступала на журфак и даже передала «Комсомолке» свое интервью с отцом.

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