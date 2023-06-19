Челябинский «лесопарковый маньяк» дал первое интервью за 20 лет и рассказал свою версию событий

Мужчина провел в тюрьме уже 19 лет. Фото: РЕН ТВ

Александр Корочкин, известный как челябинский «лесопарковый маньяк», в деле которого два месяца назад всплыли новые факты, решил прервать молчание. Мужчина, отсидевший почти 20 лет, рассказал свою версию событий.

Напомним, в 2004 году в Челябинске произошло несколько жестоких убийств. Все они случились в городском бору. Жертвами были искавшие уединения парочки. Мужчин маньяк расстреливал, женщин насиловал или запугивал до полусмерти. Спустя несколько месяцев после первой пролитой крови милиция задержала бывшего военного, охранника из института, Александра Корочкина. Впоследствии потерпевшие скажут: «Да. Это он!» На этих показаниях и будет строиться дело.

Расследование возобновили после того, как в апреле 2023 года в полицию сдали пистолет, который оказался орудием убийств «лесопаркового маньяка».

Еще в апреле редакция КП-Челябинск отправляла запрос в колонию, где отбывает срок Александр Корочкин. Тогда мужчина общаться отказался. Почему все-таки решил дать интервью, когда история уже ушла из повестки? Возможно, в деле все не так однозначно или просто согласовывал выступление с адвокатом.

– Дочь пошел устраивать в школу 138-ю. Возвращаюсь в общежитие, а меня ждет милиция. Мне предъявили удостоверение, говорят: «Надо поговорить». Вышли на улицу, меня в УАЗик пригласили. Привезли в уголовный розыск, подняли на пятый этаж. Держали три часа. Заходит девушка. Ей говорят: «Вы узнаете кого-нибудь»? Она пальцем на меня. «Он убил Вову Карасева и меня изнасиловал», – вспоминает день задержания в беседе с корреспондентами «Рен-ТВ» и «Известий» Александр Корочкин.

Вторая потерпевшая заметила что-то общее в голосе Александра и убийцы. Но о том, что остальные черты совпадают на 100%, говорить не стала. Кроме того, защита Корочкина настаивала — у Корочкина не было верхних зубов, а у преступника, согласно показаниям потерпевшей, они ровные и белые. Рост тоже разный. У нападавшего 170-175 сантиметров, как запомнила девушка, а осужденный почти на голову выше — 185.

– Он руками брал у девушки права. Их сразу забрали на судмедэкспертизу. Но, когда у меня взяли отпечатки пальцев, все пропало. Прав нет, – называет несостыковку мужчина.

Как бы там ни было, в сухом остатке видим: две жертвы опознали в Корочкине того самого маньяка. Одна девушка, чей парень выжил, не смогла это сделать. В итоге по двум показаниям его признали виновным за два убийства и два изнасилования. По покушению же на убийство оправдали, благодаря чему Корочкин избежал пожизненного срока, получив 20 лет тюрьмы. Вещественных доказательств, по словам Корочкина, в деле не было.

ЧТО СЕЙЧАС?

Александр Корочкин планирует оспорить приговор. Говорит, дают надежду родственники, которые за все годы не отвернулись от него. На компенсацию он не рассчитывает.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков подтвердил КП-Челябинск, что расследование уголовного дела возобновлено.

— Сейчас я снова походила на допросы и, конечно, уже не уверена, что это был он, — рассказала «Известиям» одна из пострадавших Ирина Коренкова.

Сам Корочкин продолжает отбывать наказание в колонии под Челябинском. Он должен выйти весной следующего года.

Адвокат Александр Щербинин в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск отметил, Корочкин может освободиться всего на несколько месяцев раньше. И то, если пересмотр дела не затянется. В случае невиновности мужчина сможет потребовать компенсацию за причинение морального вреда.

— Если новые обстоятельства докажут его непричастность к этому делу, то все последствия и ограничения в правах, связанные с судимостью, прекратятся. После чего он сможет подать в порядке реабилитации на компенсацию морального вреда, но вряд ли ему присудят больше 10 млн рублей, — сообщил Александр Щербинин.

ЧЕЙ ПИСТОЛЕТ?

Что касается пистолета, недавно попавшего в руки правоохранителей, стало известно, что он принадлежал некоему Александру Болотову — это имя называют «Известия». Мужчина работал в милиции, затем в том же вузе, где и Корочкин. В 2000-х мужчина поссорился с женой и жил рядом с мамой – неподалеку от бора, где орудовал маньяк. Также ранее сообщалось, что он был охотником. После его смерти супруга и принесла весь его арсенал в органы — так и всплыла жуткая находка.

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