«Невинный ангелочек»: что известно об убитой в Симе школьнице

На первом фото погибшая девочка, а на втором - ее фото в соцсетях.

Когда 11-летняя девочка из Сима пропала, волонтеры надеялись, что она влюбилась или загулялась с друзьями. Главное, чтобы жива. Но сегодня утром красавицу нашли зарезанную в лесу рядом с городом.

Близкие с самого начала не верили, что девочка «загуляла». Она росла доброй, светлой и домашней. Во время поисков сестра рассказала местному журналисту Андрею Дубынину о пропавшей:

– Она у нас домоседка по большей части, только с узким кругом лиц выходит погулять, подышать воздухом. Она самостоятельная, растет в обеспеченной семье.

Правда, как оказалось, жила школьница не с родителями, а с бабушкой. Мол, и до школы ближе и под присмотром всегда. Родные заверяют, она всегда предупреждала, если куда-то уходила.

– Семья у девочки хорошая, у меня дочь вместе с погибшей училась. Никогда не было никаких проблем или скандалов, – рассказала КП-Челябинск мама одноклассницы убитой девочки.

Аккаунт девочки в социальных сетях мало отличается от «страничек» ровесниц. На фотографиях девочки из аниме, а не сама маленькая, стройная девчушка в очках. На стене скрины из видеоигр.

Под последним постом люди создают «стену памяти»: пишут пожелания и обращаются к родным:

– Мягких облаков, солнце

– Соболезнования родителям, всем близким и знакомым. Такая малышка еще. За что?

– Соболезнование родным. Хотя, думаю, они сейчас хотят, чтобы было правосудие за смерть невинного ангелочка.

– Родители, примите соболезнования! Нет слов, чтобы высказать вам свое сочувствие. Такое словами не скажешь! Сил вам! Не спускайте этой твари, добивайтесь правосудия!

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

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