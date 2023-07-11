Отец подруги признался в преступлении: что известно об убийстве девочки из Сима на 11 июля 2023

Тело 11-летней девочки с ножевыми ранениями нашли в лесу Фото: из соцсетей

Сим – небольшой город в Челябинской области с населением в 12 тысяч человек. Несколько дней назад, 9 июля, там пропала 11-летняя девочка. Гуляла с подружкой. Они распрощались в 20:40. Спустя 5 минут она должна была оказаться дома, но так и не появилась. Все надеялись, что школьница где-нибудь заблудилась, но через несколько дней ее нашли мертвой. Собрали все, что известно об убийстве 11-летней девочки в Симе на 11 июля 2023.

Родители девочки забили тревогу сразу же – телефон был выключен, что для школьницы было странным. По словам сестры пропавшей, она всегда предупреждала, куда уходит, и никогда не сбегала из дома.

— Она у нас самостоятельная, растет в обеспеченной семье. Поскольку родители в основном на работе, она у бабушки жила, потому что до школы ближе и присмотреть есть кому. Она ответственная. Не было такого, чтобы она взяла и ушла, не предупредив, — рассказала сестра девочки.

Всю ночь семья искала 11-летнюю девочку по городу, обследовали каждый закоулок. Уже утром, 10 июля, на ушах стоял весь Сим, к поискам пропавшей подключились волонтеры «ЛизаАлерт», неравнодушные жители, бригада пожарных, полиция.

Вечером, 10 июля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. После исчезновения человека это стандартная процедура, которая позволяет расширить полномочия следователей.

Позже стало известно, что в Симе нашли рюкзак пропавшей 11-летней девочки. Вещи школьницы обнаружили в реке в районе СНТ №7. При этом в местной администрации сообщили, что водолазов к поискам пока не задействовали. Девочку продолжали искать кинологи.

Найти ее удалось лишь спустя сутки после начала поисковой операции. Утром, 11 июля, источник КП-Челябинск в правоохранительных органах сообщил, что тело школьницы с ножевыми ранениями обнаружили в лесополосе. В убийстве сознался отец подружки. По предварительным данным, он увез девочку в лес за ферму на «ГАЗели».

Источник КП-Челябинск сообщил, что перед убийством мужчина пытался изнасиловать жертву и зарезал девочку. А после принял участие в ее поисках. Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил искренние соболезнования родственникам погибшей и дал поручение Министерству социальных отношений региона оказать семье 11-летней девочки комплексную помощь.

Что известно о задержанном по убийству 11-летней девочки в Симе

Предполагаемый убийца 11-летней девочки из Сима – 36-летний Дмитрий М. Он приходится отцом подруги школьницы.

Подозреваемый в убийстве школьницы - отец ее подруги Фото: из соцсетей

Жители города отзываются о мужчине негативно. Вот что рассказала КП-Челябинск соседка подозреваемого:

– Его еще в детстве постоянно избивали и презирали. Вот и вырос изгой, – сообщила женщина.

Горожане в социальных сетях рассказывают и другие подробности о задержанном по подозрению в убийстве, что, якобы, состоял на учете психиатра и был заподозрен в изнасиловании.

– У него были приводы, но папаша там не последний человек и все сходило ему с рук, – добавляет еще одна местная жительница Тоня.

О склонностях к насилию над детьми говорят и свидетели. По их словам, 17 лет назад мужчину уже подозревали в приставаниях к детям.

Как рассказали свидетели, утром 11 июля мужчина сам признался, где находится тело убитой 11-летней девочки.

В настоящий момент подозреваемого увезли на следственный эксперимент на место преступления. Туда его отправили сразу из отдела МВД, где проходил допрос.

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