Дедушку задержали за совращение 6-летней внучки в городе Челябинской области, где убили девочку

Совсем недавно в Симе произошло другое страшное преступление. Фото: Вадим АРХИПОВ

В Симе Челябинской области полиция задержала 63-летнего мужчину, которого подозревают в растлении собственной внучки. Об этом КП-Челябинск сообщил источник правоохранительных структурах.

– В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Сейчас он задержан, – сообщил КП-Челябинск источник.

В пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области сообщили, что сейчас по инциденту информации нет.

Ранее в Симе нашли тело ранее пропавшей 11-летней девочки. Позже выяснилось, что ее вывез за город отец ее подруги. Он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, а потом убил и отправился на ее поиски вместе с семьей.

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