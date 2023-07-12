Домогался и зарезал: обвиняемого в убийстве 11-летней девочки из Сима Челябинской области отправили в СИЗО

Мужчину увезли из зала суда в наручниках. Фото: Вадим АРХИПОВ

Жителю Сима Челябинской области Дмитрию М. предъявили обвинения в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней. 36-летнего мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

В ходе следствия выяснили, что 9 июля с 20:00 до 23:00 мужчина домогался 11-летнюю подругу своей дочери. Затем мужчина зарезал ее и спрятал тело девочки в лесу, где все это и произошло.

– Я ее вытащил из машины и за руку привел сюда. Я взял на руки ее и в шею несколько раз… – рассказал в ходе следственного эксперимента Дмитрий М.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца – до 11 сентября.

На месте преступления работают следователи и криминалиста, сообщили в региональном СК.

Обновлено

Как сообщил источник КП-Челябинск, в лесу мужчина домогался ребенка. Но изнасилование как таковое Дмитрий не подтвердил. Было ли оно, покажет экспертиза.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

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