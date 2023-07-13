Самый жаркий день в аду: как маленький городок Сим переживает убийство и надругательство над 11-летней девочкой

В день, когда нашли тело девочки, температура воздуха поднялась до +38 градусов. Фото: соцсети / Вадим Архипов

Ее искали всем городом. Сначала родители, знакомые, потом подключились соседи, волонтеры с завода. Дальше в маленький Сим Челябинской области поехали люди из соседней Аши, Сатки, Миньяра. Все надеялись, что 11-летняя девочка просто поругалась с родителями и убежала. Но нашли рюкзак, следом – закопанное тело. Сейчас Сим пребывает в шоке и трауре, здесь только и разговоров, что о невинном ребенке и звере, который лишил ее жизни, перед этим надругавшись. Журналисты КП-Челябинск побывали в скованном горем городе, пообщались с мамой и классным руководителем жертвы, а также узнали больше об убийце.

Сим – симпатичный городок, где живет не больше 13 тысяч человек. Всюду его окружают горы, а по центру проходит одноименная речка. От одного края до другого его можно пройти меньше, чем за час. Здесь все компактно. И особняк убийцы находится буквально через пару сотен метров от многоквартирного дома жертвы. Роскошный коттедж из кирпича выглядит как один из самых дорогих в Симе. А хозяин его — Дмитрий Моисеев, как говорят соседи, человек замкнутый. Ни с кем не общался. Часто пропадал.

Неподалёку от этого места нашли тело девочки. Фото: Вадим АРХИПОВ

– Мы живем по соседству лет 10, как построились эти дома. Мы не особо общались. Пару раз он инструмент просил у мужа. Как-то здесь железо у наших ворот помял. Сказали починить, он без проблем все сделал, – рассказывает соседка Дмитрия Нина.

Рядом с домом припаркована «Газель», в которую посадил девочку Дмитрий. В одном из окон виднеется большая мягкая игрушка. Дочь мужчины дружила с убитой девочкой. В тот страшный вечер, несмотря на жару за 35 градусов, они пошли гулять вместе. Думал ли извращенец, что разрушит и жизнь своего единственного ребенка?

Дом убийцы. Фото: Вадим АРХИПОВ

– Мы целый день в поисках девочки участвовали, солнце жарило очень. Ходили по детским садам, школам, садикам, заброшенным домам. Смотрели канавы, кусты, траву, где что примято, где следы какие-то есть. Нас тогда с завода позвали, все и пошли, – рассказывает один из волонтеров.

Совсем рядом с домом оборудована современная игровая площадка. Обычно, говорят местные, здесь одна детвора, а взрослые приводят за ручку и привозят на колясках только малышей. Сейчас же без присмотра нет ни одного ребенка.

– Нехороший он человек. Об этом все знали. Лет с десяток назад он мальчика тогда попытался, ну, того. Там все как-то замяли. Может, опять отец забашлял. Желтый билет раз у него, то все понятно. От армии «косил» в дурке. Или опять родители все купили, – вспоминает пожилая женщина, гуляющая с ребенком.

Рядом с домом убийцы детская площадка. Фото: Вадим АРХИПОВ

Другие мамы с площадки признаются, что теперь детей одних отпускать страшно. Раньше о странных наклонностях Дмитрия они не слышали. Хотя с семьей знакомы почти все. Родители убийцы – предприниматели, фермеры. Совсем рядом живет его бабушка. В одном доме с бабушкой убитой девочки, буквально в соседнем подъезде пятиэтажки.

У подъезда сидят старушки. Слышно, как они обсуждают убийство. Тем же заняты и курящие неподалеку мужички. Сводится все к одному – жалко ребенка, а убийце… Ему еще предстоят страдания.

– У нас мужики «с понятиями» сидят в основном. Ему не жить. Его или в СИЗО пришьют, или в зоне. А если решат руки не марать, то жизни ему не будет, – рассуждает мужик в спортивном костюме.

Моисеев перед отправкой в СИЗО. Фото: Вадим АРХИПОВ

В этом дворе тогда еще ребенком он появлялся часто. Прибегал к бабушке. Но соседи его или не замечали, или недолюбливали. Было в этом щуплом и нервном мальчишке что-то неприятное и отталкивающее.

– Просто странный мальчик, постоянно с родителями или один. Со сверстниками не общался. И, знаете, семья не очень добрая. Закрытая, только друг с другом общаются, – вспоминает Дмитрия соседка его бабушки.

– Мы с ним ровесники. Но вообще сказать о нем нечего. Ну, вот был он и был, все как-то в стороне держался. Дружить с ним никто не хотел, - добавляет ее дочь.

Про жертву же, наоборот, говорят только хорошее. Скромная и милая девочка, со всеми всегда здоровалась, была вежлива. У одной из старушек с ней дружила внучка. Они вместе ходили в детский сад.

– Вот здесь они бегали, играли. Очень хорошая девочка. И семья у нее хорошая, все нормальные. Мама по графику работала и школа здесь близко. Поэтому жила девочка у бабушки часто. Сама-то бабушка уже года два из дома не выходит. Со здоровьем у нее не очень хорошо, ноги болят, – сообщает старушка.

Мама девочки через боль улыбнулась для фото. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Родители девочки сошлись, когда у них уже были дети от прошлых браков. Общая у них только она. Маме около 50, папе за 60. Мама работает поваром, с утра до ночи на работе, но собрания в школе не пропускала, интересовалась жизнью дочери. Когда не могла, шел отец. Говорят, мужчина тоже безмерно любил дочь и чуть с ума не сошел от горя, когда нашли ее тело. Все повторял: «Где она, где дочка, где?».

Удалось нам пообщаться с классным руководителем девочки. Оказывается, она была почти отличницей. В школе у нее были подруги, тоже хорошие и скромные положительные девочки. Совсем не одиночка, пусть и застенчивая.

– Очень способная ученица. Он очень доверчивая девочка была. Возможно, это ее сгубило. Почему доверилась? Потому что с дочерью этого мужчины они были подругами. Вместе учились с первого по четвертый класс. И та девочка тоже хорошая, – характеризует убитую и ее подругу классный руководитель.

Двери квартиры бабушки открывает мама. На ней очки, как и на дочери. Она смахивает пот со лба. Несмотря на усталость, от разговора женщина не отказывается. И сразу вспоминает тот вечер, когда девочка не вернулась с прогулки.

– Когда у нее отключился телефон, часов в одиннадцать, я сразу пришла к нему. Он мне в глаза смотрел и говорил: она ушла домой. И помогал искать. Он был вместе с нами. А как он мог смотреть в глаза… Не знаю. Это очень страшно, – вспоминает мама.

О дочери Дмитрия ничего плохого мать сказать не может и отзывается о ней тепло. А вот о нем… Говорит, что Бог ему судья. И сообщает – у него только что умер от сердечного приступа отец. Но мать ошиблась. Мужик живее всех живых, хотя в моменте ему действительно было плохо.

Девочку он отвез в лесополосу на пути к ферме его родителей. Там он взял ее тонкую руку своей слабой и безвольной, отвел в кусты и надругался. Потом взял «ножичек» (как мерзко он назвал орудие во время следственного эксперимента) и несколько раз ударил ее в область шеи. Тело закопал. А следом присоединился к поискам, о которых рассказывала мать.

Девочку похоронили. Убийцу отправили в СИЗО. Жара прошла и землю освежил дождь. А жители Сима еще долго будут вспоминать эту историю и вздрагивать, когда дети во время прогулок не будут отвечать на звонки.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, спасатели, полицейские и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

Накануне Дмитрия отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина признал вину в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней.

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