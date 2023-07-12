«Там мертвое тело девушки»: что рассказал на следственном эксперименте обвиняемый в домогательстве и убийстве 11-летней девочки из Челябинской области

Мужчина сначала надругался над девочкой, а потом зарезал ее. Фото: Вадим АРХИПОВ

Дмитрий М. не отрицает: просил потрогать себя, а потом зарезал 11-летнюю подругу дочери. Вместе со следователями и сотрудниками полиции он отправился на место преступления.

36-летнего Дмитрия М. вывели из отдела полиции несколько сотрудников в форме. Окружили его и повели в автозак. Мужчина шел по улице с поднятой головой. Хотя посмотреть на предполагаемого убийцу пришли и приехали многие, в том числе журналисты.

На этой машине Дмитрий и увез подругу своей дочери в лес Фото: Вадим АРХИПОВ

Повезли его в тот самый лес, который ранее мы отметили на карте. Сюда мужчина и привез на «ГАЗельке» 11-летнюю подружку своей дочери. Мама погибшей не удивлена, что дочь села в машину к знакомому.

Мама погибшей девочки на суд не поехала - нужно готовиться к похоронам. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– Девочка была хорошая, доверчивая. Да и дочка Дмитрия очень хорошая, спокойная. Они дружили, вместе всегда были. Ничего про девочку не могу плохого сказать, – призналась в разговоре с журналистом КП-Челябинск Марина, мама погибшей школьницы.

В Симе до сих пор висят ориентировки Фото: Вадим АРХИПОВ

«Выгрузили» Дмитрия из автозака уже в лесу. Руки сцеплены наручниками. Еще одними соединен с сотрудником полиции — чтобы не сбежал.

Обвиняемый в убийстве и насильственных действиях сексуального характера махнул рукой в сторону деревьев:

– Там находится мертвое тело девушки.

На видео, которым поделилась пресс-служба следственного комитета Челябинской области, речь у Дмитрия обрывается. Или «вырезали» некоторые подробности, или мужчина не мог конкретнее выразить свои мысли.

– События происходили 9 июля 2023 года. Вытащил из машины и за руку сюда привел. Я взял на руки ее и в шею, получается, несколько раз (предположительно, ударил ножом – Прим. ред.), – спокойно вспоминает события трагичного вечера Дмитрий.

Тело девочки нашли в лесу за фермой. Фото: Вадим АРХИПОВ

Три часа, с 20:00 до 23:00 (данные прокуратуры расходятся со словами старшей сестры погибшей. Ранее она говорила, что в 20:40 подружки собирались расходиться по домам) мужчина истязал девочку. Как сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах, Дмитрий признался, что просил ребенка потрогать себя. Но заявил, что изнасилования не было. Правда это или нет, покажет экспертиза.

По версии следствия, мужчина зарезал девочку и спрятал ее тело в лесу. А потом отправился домой, к жене и дочери.

К семье пришла и мама погибшей девочки. Именно им первым рассказала, что пропала ее дочь.

– Он мне в глаза стоял и говорил, что она ушла домой. Я ему в ответ сказала, что только сейчас пришла оттуда. Дмитрий сразу начал помогать искать ее, был вместе с нами. Это уже только потом он начал путаться в показаниях, – вспоминает Марина в разговоре с журналистом КП-Челябинск.

Дмитрий признал вину. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Следственный эксперимент проводили вчера, а уже сегодня, 12 июля, суд отправил Дмитрия в СИЗО на два месяца, до 11 сентября. Мужчина признался в преступлениях и раскаялся.

Во время следственного эксперимента сотрудник полиции держит руку на оружии. Фото: пресс-служба следственного комитета Челябинской области.

Но сотрудники полиции и ФСИН настороже. Во время следственного эксперимента один из них держал руку на пистолете, хоть тот и был в кобуре. А после судебного заседания Дмитрия из здания суда не выводили, пока все журналисты не оказались на безопасном расстоянии. То ли опасаются, что он может причинить вред людям, то ли, что кто-то решит учинить самосуд.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

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