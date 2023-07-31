Вылезти в окно или позвать на помощь: могла ли сбежать жертва смолинского маньяка

В этом доме маньяк держал свою жертву 14 лет Фото: Вадим АРХИПОВ

В центре тихого челябинского поселка Смолино стоит старый деревянный дом. Высокие ворота, деревянные разноцветные ставни и... пленница внутри. В этот дом в 2009 году Владимир привез свою жертву – 19-летнюю девушку. 14 лет изверг насиловал ее, бил и угрожал. Неужели она не пыталась сбежать? Ведь частный дом находится на одной из оживленных улиц. Рядом почта, магазин и в конце-концов рядом соседи. Мы осмотрели дом и попытались понять, почему она не вырвалась из неволи раньше.

По нашим данным, жертву держали даже не в подвале или жутком гараже, а просто в комнате обычного частного дома. Почти все время Владимир проводил с ней, надолго не оставлял. Вероятно, к окнам с бело-голубыми резными наличниками, выходящим на улицу, он ее попросту не подпускал. А на окна со стороны двора установили решетки – обессиленная и напуганная до полусмерти женщина бы их не выбила.

Кричать боялась – вдруг убьет. По слухам, так произошло с другой «женой» маньяка. Предположительно ее останки обнаружены во дворе дома.

Владимир ходил везде следом за жертвой. А с собой обязательно носил нож – грозился зарезать. Запуганная девушка дрожала и терпела – все же хотелось выжить и вернуться к родным.

Когда уходил, нелюдь привязывал девушку и заклеивал ей рот скотчем. Оставлял ее в комнате, а на дверь вешал навесной замок.

Туалет в доме Владимира, где он жил с пленницей и своей пожилой мамой, находится во дворе. Возможно, для нее был оборудован туалет внутри дома. Но даже если девушку водили на улицу, никто не видел ее из-за высокого забора. Кричать опять же опасно – рядом почти каждую секунду не человек, а монстр, способный на все.

Кто знает, может быть, она не раз проходила мимо и с тоской смотрела на заветные ворота. Ведь за ними кипела жизнь: дети плелись в школу, соседи шли в магазин или на работу. Там, за этими высоченными деревянными воротами была ее свобода.

И истерзанная женщина обрела ее. Спустя целых 14 лет мучений, истязаний, изнасилований и побоев. Возможно, ей просто повезло, что Владимира забрали в психбольницу, и он не успел ее запереть. А, возможно, помогла и мать, маленькая старушка, которая вовремя вызвала врачей для своего явно нездорового сына.

В субботу, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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