Дом, в котором на протяжении 14 лет женщина находилась в плену. Фото: Вадим АРХИПОВ

Сегодня по всему Южному Уралу разлетелась новость: полиция задержала 51-летнего мужчину, который похитил и 14 лет удерживал женщину в Челябинской области. С 2009 года он держал 19-лентюю девушку взаперти в частном доме, насиловал, угрожая убийством. Все это происходило в поселке Смолино на улице Фестивальная. По счастливой случайности женщина смогла сбежать из плена, в котором ее удерживали на протяжении 14 лет, только 29 июля 2023 года. По информации Следственного комитета, у «смолинского маньяка» обострилось психическое заболевание и его увезли в психиатрическую больницу. Воспользовавшись случаем, женщина убежала и позвала на помощь.

Что известно о смолинском маньяке, который 14 лет удерживал женщину в доме под Челябинском

По всей видимости, «смолинский маньяк» вел довольно скрытный, нелюдимый образ жизни. Жил мужчина вместе с мамой в доме, разделенном на двух хозяев. По словам соседей, мужчину практически никто не видел. Он редко выходил из дома.

Сам дом — старенький. на окнах деревянные ставни, крышу, очевидно, давно не ремонтировали. Рядом находится гараж с синими воротами. По соседству — несколько частных домов и даже парочка многоквартирных, также рядом магазин и почта.

— В первой половине дома жил мужчина. А во второй - его мать. Она каждый день с утра уходила из дома и возвращалась поздно. Всегда была в хорошем настроении. Его никто не видел, он редко выходил из дома, – пишут соседи в соцсетях.

Своими воспоминаниями о мужчине поделился с корреспондентом КП-Челябинск друг детства.

– Сколько играли с ним, помню, он домой не водил нас, все нам говорил, что мамка и папка ругаются, – рассказал собеседник.

Маму мужчины местные помнят хорошо: сначала она работала в психиатрической больнице, а потом продавала очки.

– Моя мама заказывала у нее очки для зрения, были дома у них. Ничего подозрительного не заметила, единственное – удивило, что грязь дома, не прибрано, при входе стоит панцирная кровать, все такое запустившееся, как будто дома никто не живет. А ведь моя мама ходила туда одна за очками! Потом она приходила к нам, чай пила. Мне показалась что она болтушка, много рассказывала, что жизнь в 90-ые, – рассказал житель села КП-Челябинск.

Фото и видео дома, где смолинский маньяк 14 лет удерживал женщину

Дом, ставший местом заточения женщины, — обычный старенький, с деревянными ставнями на окнах, синими воротами и крышей, которая очевидно давно не менялась и не ремонтировалась. Слева от главного входа находится гараж с такими же синими воротами.

Двор небольшой: бельевые веревки, пара тазов, рядом с которыми лежат два пульта от телевизоров, кирпичи и старая деревянная лестница. Двери в сени и гараж – нараспашку. На ступенях, ведущих в дом, лежат дорожка и странный черный пакет.

Все выглядит неухоженным и даже заброшенным – часть двора заросла травой, заваленка осыпается. Сам дом давно был покрашен в голубой цвет, а дверь – в зеленый.

После следственных действий ворота опечатали Фото: Вадим АРХИПОВ

На окнах, выходящих на улицу, решеток нет Фото: Вадим АРХИПОВ

Что сейчас с женщиной, которую 14 лет удерживали в челябинском поселке Смолино

Напомним, девушка находилась в плену у мужчины 14 лет, с 2009 года. Он удерживал ее в частном доме и насиловал, угрожая убийством. 29 июля ей удалось сбежать.

Что с ней сейчас, неизвестно.

Последние новости о смолинском маньяке, который 14 лет удерживал женщину

Сейчас против мужчины завели уголовное по п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека».

— Полицейскими Челябинской области во взаимодействии с представителями следственных органов проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств резонансного преступления. В настоящее время проводятся все мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего. К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Напомним, громкое преступление вскрылось именно после того, как мужчина угодил в больницу.

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