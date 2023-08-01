В Челябинске избирают меру пресечения для смолинского маньяка и его матери: онлайн-трансляция

Меру пресечения избирают в Центральном районном суде
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске избирают меру пресечения для смолинского маньяка и его матери. 51-летнего Владмира и 72-летнюю Валентину уже доставили в суд. Мужчину обвиняют в похищении, изнасиловании и убийстве, а его мать — только в похищении человека. Мы отправились в суд, чтобы провести онлайн-трансляцию заседания.
14:25
Заседание явно задерживается. Журналистов только запустили в зал суда, обвиняемых еще нет.
14:05
Потерпевшей на мере пречения, очевидно, не будет. Как стало известно КП-Челябинск, сейчас с женщиной работают специалисты. Проводится реабилитация и медицинское обследование. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера.
13:38
В суд приехал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. Он рассказал, почему матери тоже предъявили обвинение:
— Она участвовала в удержании потерпевшей в доме обвиняемого.
Помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков
Фото: Егор ИВЛЕВ
13:27
Избрание меры пресечения назначили на 14:00, но уже за час до этого возле суда много людей. В основном это журналисты, но рядом останавливаются и зеваки. Возле суда суда стоит автозак, на котором, предположительно, привезли Владимира и Валентину.
Автозак стоит возле здания суда
Фото: Егор ИВЛЕВ
Журналисты в ожидании заседания
Фото: Егор ИВЛЕВ
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