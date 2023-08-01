В Челябинске избирают меру пресечения для смолинского маньяка и его матери: онлайн-трансляция

Меру пресечения избирают в Центральном районном суде Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске избирают меру пресечения для смолинского маньяка и его матери. 51-летнего Владмира и 72-летнюю Валентину уже доставили в суд. Мужчину обвиняют в похищении, изнасиловании и убийстве, а его мать — только в похищении человека. Мы отправились в суд, чтобы провести онлайн-трансляцию заседания.

14:25

Заседание явно задерживается. Журналистов только запустили в зал суда, обвиняемых еще нет.

14:05

Потерпевшей на мере пречения, очевидно, не будет. Как стало известно КП-Челябинск, сейчас с женщиной работают специалисты. Проводится реабилитация и медицинское обследование. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера.

13:38

В суд приехал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. Он рассказал, почему матери тоже предъявили обвинение:

— Она участвовала в удержании потерпевшей в доме обвиняемого.

Помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков Фото: Егор ИВЛЕВ

13:27

Избрание меры пресечения назначили на 14:00, но уже за час до этого возле суда много людей. В основном это журналисты, но рядом останавливаются и зеваки. Возле суда суда стоит автозак, на котором, предположительно, привезли Владимира и Валентину.

Автозак стоит возле здания суда Фото: Егор ИВЛЕВ

Журналисты в ожидании заседания Фото: Егор ИВЛЕВ

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