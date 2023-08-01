«Отошел от препаратов»: смолинского маньяка перевели из психбольницы в изолятор временного содержания

Маньяк 14 лет держал в плену женщину. Фото: СК по Челябинской области

В Челябинске смолинского маньяка, который 14 лет держал женщину в плену, перевели из психиатрической больницы в изолятор временного содержания. Об этом КП-Челябинск сообщил собственный источник. Там он будет дожидаться избрания меры пресечения, которая состоится уже сегодня.

— Он отошел от препаратов, сегодня ему планируют избрать меру пресечения. Ему и его матери, по очереди, — рассказал источник.

Напомним, что 72-летнюю мать смолинского маньяка тоже задержали. Она может проходить соучастницей по делу, ее подозревают в похищении и убийстве.

Обновлено.

СК выступил с официальным заявлением:

— Мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека. Следователем СКР в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение и убийство. Добавятся ли к этому еще какие-то статьи, пока неизвестно. Также под вопросом остается статус матери в уголовном деле. Она может проходить как свидетелем, так и соучастницей.

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