«У соседей взяли лопаты, будут копать»: на участке смолинского маньяка могут быть останки других жертв

К дому маньяка с утра приехали следователи и рабочие Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске участкок смолинского маньяка, который 14 лет держал в плену женщину, будут полностью перекапывать. Вероятно, там могут лежать останки и других жертв Владимира. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий. Соседи рассказали, что следователи ходили по домам и просили лопаты. А сегодня утром к дому подъехали и рабочие.

— Следственные действия продолжаются, будут перекапывать участок. Рабочих здесь человека четыре, может, больше, — рассказал наш корреспондент.

Участок будут перекапывать Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Накануне стало известно о еще одной жертве маньяка, которую он убил. Некая женщина жила с ним еще до того, как Катя попала в плен. После конфликта Владимир зарезал ее, расчленил и закопал останки в погребе. Их следователи уже обнаружили. Официальных комментариев о вероятных других жертвах маньяка пока нет.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение и убийство. Добавятся ли к этому еще какие-то статьи, пока неизвестно. Также под вопросом остается статус матери в уголовном деле. Она может проходить как свидетелем, так и соучастницей.

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