«Денег на адвоката у меня нет»: в Челябинске смолинского маньяка отправили в СИЗО

Смолинского маньяка отправили в СИЗО Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинский суд отправил в СИЗО Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в плену и насиловал девушку. Кроме этого, еще одну свою жертву мужчина зарезал, а останки закопал в погребе. Пока идет расследование уголовного дела, Владимира заключили под стражу.

— Суд избрал меру пресения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — передает из зала суда наш корреспондент.

Таким образом, там он пробудет до 30 сентября.

На меру пресечения Владимир пришел в черных брюках и серой рубашке. Взгляд у него был не из приятных: мужчина злобно смотрел на присутствующих в зале людей. Во время заседания маньяк признался, что денег на адвоката у него нет. Кроме этого, Владимир заявил, что не насиловал свою жертву.

Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме по просьбе следователей. Соучастницей по делу проходит и его мать Валентина, ее обвиняют только в похищении. Женщине сегодня также будут избирать меру пресечения.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение и убийство. Добавятся ли к этому еще какие-то статьи, пока неизвестно. Также под вопросом остается статус матери в уголовном деле. Она может проходить как свидетелем, так и соучастницей.

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