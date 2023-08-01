Жертва смолинского маньяка пройдет медобследование и реабилитацию

Женщина провела в заточении долгих 14 лет Фото: Вадим АРХИПОВ

С 33-летней Екатериной, которую на протяжении 14 лет удерживал смолинский маньяк, работают специалисты. Женщину не оставят наедине с пережитым ужасом. Ей помогут восстановиться и начать новую жизнь.

— Проводится реабилитация и медицинское обследование. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера, — сообщили КП-Челябинск в правительстве Челябинской области.

Что касается самого смолинского маньяка Владимира Ческидова, то сейчас он ожидает избрания меры пресечения в Центральном районном суде Челябинска. Ему предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Его мать, с которой накануне проводили следственные действия, обвиняют в похищении человека. Следователи СКР будут настаивать на заключении под стражу.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение и убийство. Добавятся ли к этому еще какие-то статьи, пока неизвестно. Также под вопросом остается статус матери в уголовном деле. Она может проходить как свидетелем, так и соучастницей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вырвалась и приехала к сестре: как спаслась жертва смолинского маньяка, который насиловал ее 14 лет

Из особых примет — косолапость: появилось фото девушки, которая 14 лет провела в плену у смолинского маньяка

Вылезти в окно или позвать на помощь: могла ли сбежать жертва смолинского маньяка

«Быстро прошмыгнула во двор»: мать смолинского маньяка из Челябинска вернулась в дом, где 14 лет держали жертву

На окнах решетки, туалет на улице: появилось видео из двора дома, где смолинский маньяк 14 лет удерживал в плену и насиловал женщину

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru