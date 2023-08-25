Станции-убежища, выходы на поверхность, ветка в Ленинский район: изучаем проект планировки челябинского метротрама

Станция метротрама «Комсомольская площадь» — одна из трех, которые будут находиться под землей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта области утвердило документацию по планировке территории линий скоростного транспорта — веток метротрама, которые в настоящее время возводятся в Челябинске. В опубликованных на сайте мэрии документах впервые точно указано расположение станций будущего метротрама, а также участки, в которых подземные ветки будут выходить на поверхность.

Ветки метротрама уже условно можно называть «зеленой» и «синей». Фото: проектная документация

На линии «Север-Юг» (условно она выделена зеленым цветом) протяженностью 7,1 км будет два подземных остановочных пункта. Первый — уже начатая станция «Торговый центр», входы на которую, согласно планам, разместят у дворца спорта «Юность» и возле самого Торгового центра и усадьбы Рябинина.

Фото: проектная документация

Вторая — «Площадь Революции», строительство которой еще только предстоит. Там оборудуют пересадку с одной ветки на другую; станция ветки «Север-Юг» расположится во дворе административного здания на проспекте Ленина, 57 и за зданием управления МВД по Челябинску (ул. Васенко, 65а). Сейчас на этом месте находятся парковки.

В хитросплетениях схемы можно разобрать, что станция «Комсомольская площадь» будет состоять из двух перпендикулярных друг другу платформ. Фото: проектная документация

Подземный трамвай будет выходить на поверхность в трех точках — у перекрестка проспекта Победы с улицей Косарева и на улице Каслинской севернее ее пересечения с Комсомольским проспектом.

Фото: проектная документация

На другом конце подземная ветка переходит в наземную на улице Овчинникова, напротив здания супермаркета SPAR (д. 12). Наземную ветку оттуда продлят до Привокзальной площади. Ветка трамвая в Ленинский район, планировку которой утвердили на слушаниях ранее, в опубликованных документах не указана.

Фото: проектная документация

На «синей» линии «Восток-Запад» подземных станций две. Пересадочная «Площадь Революции» фактически будет находиться вдоль проспекта Ленина напротив здания Публичной библиотеки. Вторая — «Комсомольская площадь», которая на момент анонса проекта метротрама была наиболее готовым объектом недостроенной челябинской подземки. Выход трамвая на поверхность будет в 500 метрах восточнее — в районе перекрестка с улицей Героев Танкограда.

Предполагается, что в будущем метротрам продлят от площади Революции до ЮУрГУ — пока эта ветка отмечена синим пунктиром. Промежуточных остановок между этими точками на планах не имеется.

Подробная планировка метротрама выглядит так. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Максимальная глубина залегания ветки «Север-Юг» — 45 метров, ветки «Восток-Запад» — всего 15 метров. Особо прописаны функции транспортной системы в качестве объекта гражданской обороны, а также мероприятия по его маскировке различными способами, поскольку является «вероятной целью поражения противником».

— Объект подлежит приспособлению для обеспечения инженерной защиты (укрытия) населения с вблизи расположенных территорий, — говорится в проектной документации. — Численность населения подлежащего укрытию в подземном остановочном пункте «Торговый центр» — 716 человек, «Площадь Революции» линии «Север-Юг» — 704 человека, «Площадь Революции» линии «Восток-Запад» — 696 человек.

Любопытно, что уже фактически построенная станция «Комсомольская площадь» в качестве убежища не рассматривается. Ее инженерному персоналу предписано укрываться на территории троллейбусного депо №2 на улице Артиллерийской.

Напомним, решение строить в Челябинске метротрам было принято в 2021 году, сроком сдачи объекта ранее был обозначен конец 2025-го. Средства на его строительство в размере 73 млрд рублей выделены по программе федеральных инфраструктурных кредитов. Работы по проектированию и строительству ведет организация «Моспроект-3», специалисты которой возводят новые линии и станции Московского метрополитена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Метро в Челябинске: варианты и проекты подземки: изучаем, каким могло быть метро в Челябинске и что предлагают сейчас

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru