Алесей Текслер: В Челябинск прибыли столичные специалисты по строительству метро

Презентацию достройки метро с интеграцией его в действующую трамвайную сеть губернатор провел под землей, на станции "Комсомольская площадь". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среду, 30 июня, на прямой линии со страной президент Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Челябинска Натальи Скорыниной о достройке метрополитена. Президент сразу отметил: тема известная, наследие советских времен. Как, например, и в Красноярске.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ

— В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, знакомился с этой ситуацией. Он мне докладывал, что вопрос проработан. Это должна быть гибридная транспортная связь метро и трамвайного сообщения. Там, где удобнее по центру — это метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 млрд руб. Деньги у нас на это есть, не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где эти проблемы есть, — сказал президент.

Средства для завершения строительства метро в Челябинске с интеграцией его в действующую трамвайную сеть — это средства на развитие инфраструктуры. Объем средств по стране — 500 млрд руб. Вопросы, в тои числе и по Челябинску, проработаны. Примерный объем понятен, ресурсы есть. Надо только запустить их в работу.

СКОРО НАСТУПИТ СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Заявление президента о завершении метро в Челябинске прокомментировал губернатор Алексей Текслер:

— Только что во время прямой линии Президент обозначил тему достройки челябинского метро и четко сформулировал, что этот проект будет завершен. Хочу сказать, что мы не остановились после того, как провели презентацию этого проекта, и прямо сейчас на территории Челябинска работают специалисты из Москвы, которые занимаются изысканиями. И таким образом мы скоро перейдем в стадию проектирования, и активно продолжаем заниматься этим проектом.

Напомним, презентацию проекта достройки метро губернатор провел в мае на станции «Комсомольская площадь». Алексей Текслер заявил, что проект амбициозен, что достройка принципиально важна — ведь в уже имеющуюся инфраструктуру вложены огромные средства и силы. Плюс, вопрос безопасности — подземная инфраструктура требует постоянного внимания и эксплуатации.

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