Умер молодой самокатчик, попавший под колеса иномарки на зебре в Челябинске

От удара самокат отбросило через перекресток, авто врезалось в ограждение. Фото: ГИБДД Челябинск

Утром в субботу, 10 июля, ГИБДД города сообщила о смерти молодого человека, которого сбил Nissan Wingroad. Самокатчик гнал по зебре на красный. С места ДТП его увезли в состоянии комы.

— Мужчина 2000 года рождения, от полученных травм скончался в больнице, — сообщили КП-Челябинск в отделении пропаганды. — Госавтоинспекция города Челябинска напоминает: по пешеходному переходу пешеходы и велосипедисты обязаны переходить проезжую часть пешком, а велосипед или самокат вести рядом.

ДТП произошло вечером в четверг, 8 июля. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина на самокате пересекает проезжую часть по зебре, и в этот момент его сбивает на скорости автомобиль. Самокат после столкновения унесло в сторону на несколько метров. С места ДТП его увезли в состоянии комы.

Проехаться с ветерком — это здорово, но все чаще в сводках новостей рассказывают о сбитых самокатчиками и серьезно пострадавших пешеходах. Недавно завели уголовное дело на мужчину, который катаясь на одном самокате с подругой, сбил 5-летнего ребенка в челябинском парке Гагарина. Ребенку потребовалась серьезная операция.

Где должны ездить электросамокаты в Челябинске и какие правила соблюдать мы разбирались с экспертами в эфире радио «Комсомольская правда».

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