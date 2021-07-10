Лесные пожары в Челябинской области, последние новости на 11 июля 2021: один погибший, 18 пострадавших и выплаты погорельцам

Два дня губернатор Алексей Текслер был на месте ЧП. Фото: правительство Челябинской области

В Челябинское области уже третьи сутки полыхают лесные пожары. По последним данным МЧС, площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га, в том числе площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га. В Джабыке сгорели 63 дома. Из их 40 постоянного проживания, 23 — дачи. Публикуем фото последствий и рассказы жителей. Сообщаем последние новости о лесных пожарах в Челябинской области на 10 июля 2021 г.

— Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств двумя эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в количестве 170 человек и 28 единиц техники. К ликвидации привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России, — сообщили в МЧС.

Сгорела и сельхозтехника. Фото: читатель КП

На ликвидации лесных пожаров в Челябинской области и защите населенных пунктов задействовано более 600 человек, 142 единицы техники, три воздушных судна и четыре пожарных поезда.

Сейчас борьба идет с тремя очагами — у Парижа, у поселка Запасного и у Кызыл-Чилика.

Есть погибший

Губернатор Алексей Текслер со вчерашнего дня работает в зоне ЧС. В субботу, 10 июля, он провел заседание оперштаба в поселке Новокаолиновый. Стало известно об одном погибшем.

— К сожалению, есть жертвы. В Джабыке в завалах одного из домов найдено тело человека 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование. Будет проведен анализ ситуации, почему он не был эвакуирован, — рассказал журналистам губернатор.

Пост о поиске Виктора Кочеткова

Как сообщала ранее «Комсомолка», жительница Челябинской области Татьяна Набокова ищет своего отца, 78-летнего Виктора Николаевича Кочеткова, жившего на улице Окружной.

— Звонили из Джабыка криминалисты. Они на пожарище, где стоял наш дом. Они нашли кости, теперь будут делать генетическую экспертизу. По всей видимости это кости моего папы, — рассказала Татьяна журналисту КП-Челябинск.

Пострадавшим дадут денег

Из резервного фонда правительства Челябинской области все погорельцы из Джабыка и Запасного получат единовременную помощь — 10 тыс. руб. на неотложные нужды.

Компенсируют и утраченное имущество: в случае полной утраты — 100 тыс. руб., в случае частичной утраты — 50 тыс. руб.

— По моему поручению глава Карталинского района создал специальную комиссию, которая в этом направлении будет работать. Министерством соцотношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района составляются списки пострадавших, сбор заявлений. Также по моему поручению в Карталинский район выехал заместитель министра соцотношений с сотрудниками для оказания необходимой помощи на месте, — сказал Текслер.

Вокруг села Париж перекопали землю. Фото: читатель КП

Также прокуратурой Челябинской области открыты телефоны горячей линии 8-(351)-239-20-30 (ежедневно с 09:00 до 18:00 ч., в пятницу с 09:00 до 16:45 ч.), 8-908-811-69-69 (круглосуточно, без выходных) для приёма обращений граждан, пострадавших в результате лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах.

Также работает горячая линия МЧС: 8 (351) 239-99-99.

Многие потеряли последнее. Фото: читатель КП

Есть пострадавшие

За медицинской помощью обратились 18 человек, пострадавших в результате лесных пожаров, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области. Характер обращений: ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями.

В пунктах временного размещения продолжают дежурить медицинские работники.

Это на въезде в Еленинское сельское поселение. Фото: читатель КП

Специалисты городской больницы Карталы и скорой медицинской помощи готовы к приему пациентов. В случае необходимости будут подключены областные медицинские учреждения.

Кроме того, по факту лесных пожаров орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Местные жители озвучили свою версию.

Это были последние новости о лесных пожарах в Челябинской области на 11 июля 2021 г.

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