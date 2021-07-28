Челябинцу, устроившему ДТП с пятью машинами в Ленинском районе, стало плохо в суде

На машине, в которой ехал Печенкин, было несколько штрафов за нарушение ПДД. Фото: соцсети, Ирина Фадюшина

В среду, 28 июля, мировой суд Ленинского района продолжил рассмотрение дела 40-летнего Игоря Печенкина, который за рулем Volkswagen Passat устроил смертельное ДТП. Пока речь идет об административке — за выезд на встречную полосу (ч. 4 ст. 12.15 КоАП). Напомним, в прошлый раз заседание перенесли, так как потребовались дополнительные документы.

Камеры видеонаблюдения показали, что мужчина пересек двойную сплошную на перекрестке Дзержинского и Вагнера, а затем исполнил такой же маневр на следующем перекрестке — Дзержинского и Барбюса, где и случилась страшная авария.

— Я ехал за супругой, забирать ее из 11 больницы. Ехал с Братьев Кашириных, где я живу. Я ей написал, где я нахожусь, что я на вокзале на перекрестке. Дальше я ничего не помню. Когда я очнулся, у меня на торпеде лежали подушки. Потом подошли люди. Я вышел на улицу, один из очевидцев мне сказал, что это в меня въехали. Мне сказали, что человек погиб, — рассказал в суде Игорь Печенкин.

После выступления Печенкину стало плохо. Он попросился выйти из зала, затем к нему приехала скорая. С медиками Печенкин провел около 40 минут и вернулся. Однако после этого нашего журналиста, присутствовавшего на заседании попросили выйти.

Тем мне менее вердикт оказался не в пользу водителя — его лишили водительских прав на четыре месяца.

— Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, — прокомментировала КП-Челябинск помощник мирового судьи Марина Князева.

В зале суда Печенкину стало плохо Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

К слову, права Печенкину в ближайшей перспективе не понадобятся — ему уже запретили садиться за руль.

На этом история со страшным ДТП не закончилась. Есть еще и уголовное дело — о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности (ч. 3. ст. 264. УК РФ). Сейчас Печенкин находится под подпиской о невыезде.

Ранее высказывалась версия, что причиной ДТП мог стать приступ эпилепсии. Дело в том, что в середине нулевых он стал жертвой серийного убийцы, прозванного в народе «лесопарковым маньяком». Преступник подкарауливал влюбленных парочек в лесу, убивал мужчин выстрелом в голову, а затем насиловал женщин. Но челябинцу удалось выжить с тремя пулями в голове — у маньяка дрогнула рука. Врачи не смогли вытащить все дроби — одна застряла слишком глубоко и пострадавший мог остаться овощем. Подробности жуткой истории.

По данным сервиса ГИБДД, на Volkswagen несколько неоплаченных штрафов, в том числе за превышение скорости и пересечение стоп-линии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru