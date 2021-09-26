Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 сентября 2021: рост заболеваемости, хоккей по QR-коду и проверки растрат

Болельщики остались недовольны новыми коронавирусными ограничениями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжает расти статистика заболеваемости коронавирусом. На карантин закрываются все больше школ, на дистанционку ушел университет. А вот хоккейный клуб, наоборот, увеличил количество мест на трибунах в три раза. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 сентября.

Упрямая статистика

Если в начале недели за сутки регистрировали 364 случая, то к воскресенью цифра возросла до 374 человек в день. При этом общее число переболевших приближается к 100 тысячам.

Из-за роста заболеваемости все больше школьных классов переходят на дистанционное обучение. На карантин закрыли 480 классов в 140 школах. Это 10 тысяч учеников. В Минобре заявили, что не стоит пугаться этих цифр, поскольку даже в допандемийное время осенью и зимой классы также закрывали на карантин.

— Классы закрывают, если заболело более 20% учащихся. В прошлом году примерно в это же время показатели были идентичны, — рассказала журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь Минобра Светлана Платонова.

На дистанционное обучение перешел первый вуз. Южно-Уральский государственный университет больше не проводит поточные лекции в больших аудиториях: только семинары и занятия физкультурой на свежем воздухе.

Все больше школьных классов закрывают на карантин. Фото: Кирилл САДЫКОВ

КСП проверит траты на коронавирус

Специалисты областной Контрольно-счетной палаты начали проверку в Ашинском районе. Во время инспекции оценят правомерность и эффективность расходов муниципалитета на противодействие Covid-19. Особое внимание будут обращать на противоэпидемические мероприятия, исполнение нацпроектов, поддержку населения, госзакупки и распоряжение муниципальным имуществом.

Проверка пройдет на основании указа президента «О национальном плане противодействия коррупции», которым поручено не допустить нецелевое использования бюджетных средств при проведении противоэпидемических мероприятий по Covid-19, — пояснили в КСП Челябинской области.

Аудиторы посчитают траты на борьбу с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хоккей по QR-коду

Сразу два хоккейных клуба, «Трактор» и «Металлург», заявили, что пустят на матчи только привитых или переболевших коронавирусом болельщиков по QR-коду. Новые правила посещения домашних матчей действует с 23 сентября. В клубе «Трактор» сообщили, что и сезонный абонемент не продадут без QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом.

— Домашние матчи «Трактора» и «Белых Медведей» смогут посещать до 3000 зрителей при наличии QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом. Решение принято по согласованию с Роспотребнадзором РФ на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — говорится в официальном сообщении ХК «Трактор».

Кстати, детям до 18 лет предъявлять QR-код не нужно.

Болельщикам предложили привиться перед матчем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заявление возмутило болельщиков, которые вовремя не привились и теперь им придется смотреть хоккей дома.

— На каком основании меня заставляют делать эту прививку? На каком основание мне ограничивают доступ везде? На каком основании меня вынуждают ее ставить? Как сказал В. В. Путин — прививка дело добровольное, не заставляйте, — пишет один из болельщиков.

В ответ на возмущения в «Тракторе» сразу развернули прививочный пункт, где ставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», после которой можно сразу получить QR-код и прийти на ближайшую игру. При этом не учитывался тот факт, что иммунитет после прививки вырабатывается не моментально.

Это были все новости о коронавирусе на 27 сентября.

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