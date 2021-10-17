Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 октября 2021: обязательных вход по QR-кодам, проблемы с кислородом в больницах, запас лекарств и обязательная вакцинация

QR-код можно получить через Госуслуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области с сегодняшнего дня пускать вход на массовые мероприятия численностью более 100 человек будет возможен только по QR-кодам. Уже неделю в регионе действует обязательная вакцинация от коронавируса для ряда профессий, связанных с постоянным контактом с людьми. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 октября.

Могут расширить список мест, где для входа потребуют QR-код

В Москве без сертификата о вакцинации посещение кафе и ресторанов невозможно. В Челябинской области пока такая ограничительная мера не действует, но сфера общепита уже боится нововведений. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт в эфире радио «Комсомольская правда» отметила, что «правильно делают».

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Исходя из эпидситуации, возможно принятие мер и в отношении других отраслей. Нас очень беспокоят, например, новогодние предстоящие праздники. Они не за горами, на самом деле. Все корпоративы, которые нам дают всплеск заболеваемости, как правило, приходятся на новогодние праздники. Поэтому соответственно сейчас, наблюдая за ситуацией, не исключаю, что дополнительные решения в части QR-кодов могут быть приняты, — сказала Ирина Гехт.

Все ответы первого вице-губернатора на самые волнующие вопросы о новых противоковидных мерах в регионе — в материале. .

Проблемы с кислородом

Жители Челябинской области жалуются на нехватку кислорода в некоторых больницах региона, где пациенты проходят лечение от коронавируса. Эту информацию на организованной региональным Минздравом пресс-конференции подтвердила руководитель территориального органа Росздравнадзора по области Лариса Землянская.

—Да, есть жалобы на нехватку кислорода, — продолжила Лариса Землянская. — Вы знаете, мы съедаем где-то 62 тонны кислорода в сутки — такой объем нам необходим. Естественно, производители тоже не сразу были готовы к данному вопросу. Но озаботились им еще до поступления жалоб. Информация, что есть определенные проблемы с кислородом, доведена до Минздрава, производителей, правительства. Его везут за за 1000 и 1500 км, чтобы обеспечить больницы. Поэтому тем более нам с вами нужно привиться от коронавируса, чтобы мы не нуждались в ни в том, ни в другом.

Спасет ли прививка от новых штаммов

Главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов объяснил, почему вакцина спасает от новых штаммов коронавируса, а антитела — нет. Оказалось, что новые поступления вакцины «Спутник V» в Челябинскую область адаптированы под штамм «Дельта».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

— На уровень антител при принятии решения о вакцинации мы ориентировались вначале прививочной кампании, — рассказал Владимир Антонов. — Смотрели, надо прививаться или нет. Но сейчас на уровень антител смотреть не нужно. Если вы переболели более чем полгода назад, то наверняка это был совершенно другой штамм коронавируса. Сейчас эти антитела могут быть просто неэффективны даже при их достаточно высоком титре.

По словам Владимира Антонова, «Спутник V» актуализируется под конкретные виды штамма. Поэтому все последние поступления вакцины «Спутник V» адаптированы именно под работу со штаммом «Дельта», то есть вируснейтрализующая активность этих вакцин именно нацелена на этот штамм.

Только 33% населения старше 60 лет привились от коронавируса

В Челябинской области только 33% самой уязвимой по части заболеваемости коронавирусом группы пациентов — люди старше 60 лет — сделали прививку. Об этом сообщила главный внештатный терапевт регионального Минздрава Анна Мищенко.

— Это очень маленькая цифра, — сказала Анна Мищенко. — Но вакцинироваться важно, и вакцины в больницах достаточно. Сможем привить всех — есть «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Бояться прививки не нужно. Но если пошли сами или отправили на вакцинацию родственников, помните, что после нее важно беречь себя еще больше. Не забывать носить маску.

Стратегический запас

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области достаточно напряженная, — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. — Но ситуация со свободным коечным фондом управляемая. Он контролируется министерством здравоохранения РФ. Еженедельно подаем данные, сколько у нас свободных мест в больницах. Эта цифра должна быть достаточно мобильная и зависеть от текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Челябинской области. Если видим, что количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, возрастает — увеличиваем коечный фонд.

При этом в регионе за свободными местами на ковидных базах следят ежедневно с начала пандемии. Больницы в любой момент должны быть готовы к перепрофилированию. Для этого создан стратегический запас медикаментов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, а сотрудники обучены для работы с пациентами с COVID-19.

Это были все новости о коронавирусе на 18 октября.

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