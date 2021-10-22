23 октября 2021 года выходной или нет в Челябинской области

Кто будет работать с 23 по 30 октября? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

20 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, которые пройдут с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Это будет оплачиваемая для всех неделя, но с ограничениями: в магазины и парикмахерские начнут впускать только по QR-кодам. При этом президент предоставил главам районов выбор: вводить дополнительную нерабочую неделю или нет. Так будут ли выходные в Челябинской области с 23 октября 2021 года?

Вводить дополнительные ковикулы — как их сейчас называют жители – предложили тем регионам, у которых напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Во время совещания в правительстве у Путина Челябинская область трижды прозвучала в числе аутсайдеров.

Регион попал в тревожную статистику по заполняемости госпиталей: 98% коек уже занято. Также южноуральцы не спешат вакцинироваться, хотя сделать это можно даже в торгово-развлекательных комплексах: в день прививается 12 тысяч человек. Кроме того, в Челябинской области высокая смертность от COVID-19 — только 22 октября от коронавируса умерли 29 человек, а с начала пандемии инфекция унесла 3 985 жизней южноуральцев.

При этом вице-губернатор Ирина Гехт заверила, что в Челябинской области нет значительного роста госпитализаций, а при необходимости дополнительные койки развернут в течение полутора суток. А потому в Челябинской области нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Вводить дополнительную неделю с 23 октября не будут, поэтому до следующей субботы работаем в штатном режиме.

— Сейчас предлагается более мягкий вариант — он более краткосрочный и предполагается как дисциплинирующее взаимодействие, чтобы еще раз напомнить о сущности проблемы: это, на мой взгляд, основная задача. Сам локдаун — явление не новое, в том году его проходили довольно в жесткой форме. Определенные задачи мы решили, но ценой очень больших потерь, — прокомментировал решение властей заведующий лаборатории «Модели пространственного развития» Челябинского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Сергей Гордеев. — У нас в Челябинской области столько непрерывных производств, которые как работали, так и будут работать. И если их посчитать с членами семьи, это будет половина населения.

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