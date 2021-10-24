Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 25 октября 2021: свободных коек все меньше, непривитых хотят наказывать

В Челябинской области ходить на мероприятия разрешено только при наличии QR-кодов о вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. На протяжении первых двух месяцев осени в регионе каждые сутки заражается более 400 человек. Причем в статистике Минздрава все чаще начинают мелькать заболевшие школьники. Такого за все время пандемии в регионе еще никогда не было. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 октября.

Статистика: коронавирус74.рф

Вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, могут ли продлить кратковременный локдаун в Челябинской области после 7 ноября

В Челябинской области режим нерабочих дней будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Но пользователи социальных сетей, опираюсь на прошлый опыт, опасаются, что власти могут продлить кратковременный локдаун до Нового года. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, дала ответ на этот вопрос.

— Ситуацию будут определять те эпидпоказатели, которые мы будем фиксировать на протяжении ближайших двух недель, — сказала Ирина Гехт. — Здесь конечно, от нас с вами многое зависит. Можно продолжать жить, так как жили: не нося маски, посещая общественные места, не вакцинируясь. Но тогда вероятность локдауна крайне высока. Потому что возможности здравоохранения не безграничны. Во многих регионах останавливается оказание плановой медицинской помощи.

По мнению властей, локдаун нужен, чтобы сбить рост заболевания коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В качестве примера Ирина Гехт привела Югру. Там уже остановили диспансеризацию населения. Все больше регионов приходят к этим мерам. И такие отдаленные последствия могут быть и в Челябинской области.

— Краткосрочный локдаун — это возможность сбить волну заболеваемости, не прибегая к жестким мерам и продлению нерабочих дней, — продолжила Ирина Гехт. — Здесь президент, вице-премьер и губернатор говорят, что важно сейчас максимально граничить контакты, быть дома, соблюдать эпидрежим и рекомендации. Важно в ближайшее время вакцинироваться, чтобы остановить распространение инфекции.

Бывший замгубернатора региона предложил ввести наказание для антипрививочников

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков предложил ввести санкции для тех, кто отказывается прививаться от коронавируса сам и отговаривает от прививки других. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

— На мой взгляд, вполне справедливо выставлять счета за стационарное лечение от ковидной инфекции тем, кто не привился, имея все возможности и не имея противопоказаний, — заявил Николай Сандаков.

Он уточнил, что у людей должно остаться право распоряжаться своей жизнью или смертью и отказываться от вакцинации, но за призывы не делать прививки стоит ввести административное наказание.

— Если имеются доказательства того, что призывы отказа от прививки привели к чьей-либо смерти, наказывать надо еще жестче. Нужно подобные случаи приравнять к случаям доведения до самоубийства, — отметил бывший вице-губернатор.

Число свободных ковидных коек в Челябинской области сократилось до 1,8%

В регионе свободно 1,8% коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным правительства Челябинской области, в регионе развернуто 8 723 койки в ковидных госпиталях, из которых 770 обеспечены ИВЛ. Но число свободных мест в настоящий момент составляет 1,8%.

При этом в регионе продолжает работать 23 пункта, оборудованных КТ. По словам Ирины Гехт, этого для Челябинской области достаточно: охват населения этим исследованием составляет 60,4 на 100 тысяч населения.

— Время ожидания КТ не превышает 30 минут, — добавила Ирина Гехт. — Пациенты с поражением легких, которые могут проходить лечение амбулаторно, получают лекарства от коронавируса сразу в пункте проведения исследования.

Вот только таким пациентам после проведения КТ приходится добираться до дома самостоятельно: на такси, общественном транспорте или личных автомобилях. Ирина Гехт заверила, что этот вопрос будет отработан региональными властями.

Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко заразилась коронавирусом

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей личной странице в соцсетях.

— Друзья, я немного «выпала» по уважительной, но не очень приятной причине. Заболела... И хотя переношу болезнь в легкой форме (привита), приятного мало, — поделилась в соцсетях Юлия Сударенко.

Омбудсмен призвала граждан сделать прививку, а также беречь своих родных и близких.

Челябинская область вошла в число аутсайдеров по темпам вакцинации

В Челябинской области оказались одни из самых низких показателей вакцинации. Не спешат прививаться также жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Камчатки, Татарстана, Томской области, Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Адыгеи. По словам первого замгубернатора Ирины Гехт, ситуация уже исправляется из-за введенной в регионе обязательной вакцинации.

— Сегодня мы фиксируем ежедневный рост количества вакцинированных граждан, — заявила Ирина Гехт. — Если до введения обязательной вакцинации среднесуточные темпы составляли 2,5-3 тысячи в сутки, то за сегодня новый рекорд — 12 тысяч вакцинированных. Темпы наращиваются. Вакцины достаточно, порядка 400 тысяч доз.

У туристов на Таганае будут проверять QR-коды

В национальном парке «Таганай» туристов попросят предъявлять QR-коды, подтверждающие наличие прививки от коронавируса. Ограничительные меры начнут действовать с 30 октября.

Доказать наличие иммунитета к болезни потребуется тем, кто забронировал места в туристических приютах на территории Таганая. Код должен быть у каждого совершеннолетнего участника похода. Предъявить его потребуется при регистрации в Центральной усадьбе парка.

В пресс-службе «Таганая» рассказали, что рост заболеваемости коронавирусом в регионе может повлиять и на туристический отдых в зимние каникулы.

— Новогоднее бронирование мест в туристических приютах откроется не раньше 15 ноября, в зависимости от эпидемиологической обстановки), — уточнили в нацарке.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинской области ввели дополнительные ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Они коснутся, в том числе, посещения парикмахерских, фитнес-центров и саун.

Таковые последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 октября.

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