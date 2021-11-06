18 мне уже: жительница Челябинска привилась от коронавируса в день своего совершеннолетия

Девушка выбрала самый большой пункт вакцинации — ДС «Юность». Фото: Кирилл Садыков, Софья Фадюшина

11-классница из Челябинска Софья Фадюшина отметила День рождения поездкой на прививку от COVID-19. В четверг, 5 ноября, ей исполнилось 18 лет. Решила привиться от коронавируса как можно скорее. Признается: здоровье важно, но решающую роль сыграла необходимость получения QR-кода.

— Без него никуда не пускают. Привиться в День рождения было спонтанным решением. Я ехала в пиццерию, а «Юность» (самый большой пункт вакцинации Челябинска, — Прим. ред.) была по пути. Выбрала «Спутник V», потому что он считается самой успешной вакциной на данный момент, — рассказала КП-Челябинск Софья Фадюшина. — Приехала, посмотрела на количество народа, приняла решение сделать прививку. Не вижу смысла откладывать

После прививки почувствовала ломоту и слабость, но праздник это не испортило. Температуры нет. Через 21 день челябинке предстоит второй компонент вакцины и тогда все двери будут открыты.

Самый большой пункт вакцинации будет работать в ДС «Юность» до 21 ноября, затем его перенесут в «Мегаполис» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Напомним, что в настоящее время попасть в ТРК, салоны красоты, СПА, фитнес-центры и тому подобные заведения можно только предъявив QR-код. Это же правило действует для посещения массовых мероприятий, проходящих в помещения, и для заселения в санатории и базы отдыха. А с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будут требовать QR-коды на входе в общепит. Правило распространяется только на взрослых. Дети и подростки проходят свободно.

В настоящее время в России вакцинируют от коронавируса только с 18 лет. Недавно в США разрешили прививать детей от пяти до 11 лет препаратом Pfizer.

— Это обсуждается во всем мире. Думаю, что [вакцина для детей] появится в ближайшее время. Хотелось бы, чтобы это случилось побыстрей. Дети — особая категория. Вакцина должна пройти испытания, — прокомментировал на недавнем брифинге министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

По данным Минздрава, в ковидных госпиталях региона лечатся более сотни детей. Среди них — младенцы, родившиеся от болеющих коронавирусом мам.

— Детей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии нет, на ИВЛ — нет, — отметил Юрий Семенов.

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