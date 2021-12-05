Последние новости о коронавирусе в Челябинской области: снижение заболеваемости и старт акции «Башня вакцинации»

Каждый, кто поставит прививку в декабре, сможет стать участников розыгрыша призов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области началось постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. Если в начале недели за сутки диагноз поставили 656 южноуральцам, то в воскресение цифра снизилась до 640. В регионе также впервые стартовала акция «Башня вакцинации». Все привившиеся от коронавируса с 1 по 26 декабря могут заполнить анкету и стать участником розыгрыша призов. Уже зарегистрировались более 60 человек. Делимся последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 6 декабря 2021 г.

Инфографика: коронавирус74

На обед только с QR-кодом

На этой неделе оказалось много новостей, связанных с коронавирусом. В первую очередь, они касаются ограничений. С 1 декабря вход в кафе, рестораны возможен только при предъявлении QR-кода.

— Зашли пельмешки съесть на обед, а в столовку без кода не пускают, пришлось шаурму на улице покупать, — рассказал читатель КП-Челябинск.

В то же время жителям Челябинской области с медотводом от прививки разрешили посещать общественные места наравне с вакцинированными обладателями QR-кодов.

Новые антирекорды и дети в онлайне

Региональные власти заявляют, что пока предпосылок для снятия ограничений нет. Был поставлен антирекорд по числу смертей от коронавируса. За сутки скончались 32 человека. В начале декабря вице-премьер Татьяна Голикова внесла Челябинскую область в число регионов, где наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом.

Из-за высокой заболеваемости несколько классов в регионе отправили на дистанционное обучение. На такой формат перешли школьники Снежинска.

Больше всего волнуются родители детсадовцев, ведь впереди новогодние утренники. Как узнала КП-Челябинск, праздники отменять не будут, но проведут их с соблюдением мер безопасности, то есть без родителей или с приглашением всего нескольких человек.

Но именно на этой неделе в суточной статистике началось снижение. Этому способствует и вакцинация. Наличие прививки становится обязательным условием для людей старшего возраста и студентов.

Башня вакцинации: условия акции

Презентация акции прошла с участием первого вице-губернатора Ирины Гехт. Фото: Дмитрий Степанов

Впервые в Челябинской области стартовала акция «Башня вакцинации». Ее организаторы — медиагруппа «Комсомольская правда-Челябинск», РТПЦ, при поддержке правительства Челябинской области. Каждый вечер телебашня будет напоминать о масочном режиме и призывать вакцинироваться. Для того чтобы стать участником акции, достаточно поставить даже первый компонент вакцины в период с 1 по 26 декабря, заполнить короткую анкету и дождаться розыгрыша. Как только число вакцинированных достигнет пика, башня засветится полностью, показывая уровень ответственности.

Если вы все еще боитесь вакцинироваться, вот вам данные статистики. В пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск» главный внештатный специалист по медицинской профилактики регионального Минздрава Ольга Агеева озвучила данные — в регионе процент осложнений после прививки от коронавируса составил 0.001%. Тяжело перенесли вакцинацию только 12 человек. Каждый случай был рассмотрен с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

Фото: Дмитрий Степанов

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