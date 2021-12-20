Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 20 декабря 2021: учителей не пускают на работу, у переболевших детей будут искать опасные осложнения

Переболевших коронавирусом детей пригласят на обследование Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость в Челябинской области медленно снижается. 19 декабря в областном министерстве здравоохранения впервые с конца ноября сообщили о менее чем 600 новых заболевших за день: коронавирус обнаружили у 592 человек. Тем не менее, общее количество заболевших Covid-19 южноуральцев превысило 140 тыс. человек. Количество смертей остается высоким. За последние сутки от ковидной пневмонии скончались 28 пациентов. В регионе борются с распространением коронавируса в школах, а уже переболевших детей собираются спасать от скрытых, но опасных осложнений. Делимся последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 20 декабря.

График: коронавирус74.рф

Более 900 педагогов отстранили от работы из-за отсутствия прививки

На прошедшей неделе начали действовать требования Роспотребнадзора об обязательной вакцинации для работников сфер здравоохранения, образования, услуг и транспорта. Учителей, не сделавших прививку против коронавируса, перестали пускать на работу. Невакцинированных педагогов оказалось более 900, причем две трети отстраненных от работы учителей – принципиальные антипрививочники, а стальные просто еще не успели завершить вакцинацию.

Противнице вакцинации не запретили работать в детском саду

Сотрудница детского сада из Старокамышинска пожаловалась на обязательную вакцинацию губернатору Алексею Текслеру. Женщина не хочет делать прививку, но не желает также терять работу. Губернатор посоветовал педагогу все-таки вакцинироваться. Оказалось, однако, что на раздумья у воспитательницы есть еще полгода: действует QR-код, который она получила, переболев Covid-19,

Для переболевших коронавирусом детей открыли программу реабилитации

Главврач ЧОДКБ Галина Киреева сравнила действие коронавируса на детей с глубинной бомбой. Последствия болезни могут быть незаметны и проявиться лишь через несколько месяцев. Осложнения очень серьезные: от проблем с работой почек до нарушений в умственной деятельности. В Челябинской области решили провести диспансеризацию переболевших Covid-19 детей, чтобы выявить скрытые осложнения. При необходимости маленьких пациентов направят на реабилитацию по индивидуальным программам.

Стало известно, как будут работать пункты вакцинации в дни новогодних каникул

Прививки не станут делать 1 января и 7 января, а в остальные дни желающих продолжат принимать в круглосуточных пунктах вакцинации, поликлиниках по месту жительства и большом центре вакцинации в челябинском «Мегаполисе».

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