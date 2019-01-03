2019-01-03T07:37:48+03:00
Происшествия

Тела 22 погибших от обрушения в Магнитогорске опознаны

Среди них несколько детей
Андрей АБРАМОВ
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В Магнитгорске продолжается опознание тел погибших. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиВ Магнитгорске продолжается опознание тел погибших. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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В МЧС сообщили, что к утру 3 января в морге были опознаны 22 жертвы обрушения подъезда в Магнитогорске.

— Среди них трое детей, — уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пока из-под завалов достали 37 тел. Поисковые работы не останавливали не на минуту. Утром 31 декабря в доме на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Это привело к обрушению подъезда. Жильцов соседних подъездов понемногу пускают в квартиры, чтобы взять необходимые вещи.

Спасатели и врачи говорят, что вряд ли удастся найти живым кого-то еще. Всех выживших вызволили в первые сутки. Однако чудом стало спасение младенца Вани Фокина. Его нашли на вторые сутки.

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