Тела 22 погибших от обрушения в Магнитогорске опознаны
В МЧС сообщили, что к утру 3 января в морге были опознаны 22 жертвы обрушения подъезда в Магнитогорске.
— Среди них трое детей, — уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Пока из-под завалов достали 37 тел. Поисковые работы не останавливали не на минуту. Утром 31 декабря в доме на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Это привело к обрушению подъезда. Жильцов соседних подъездов понемногу пускают в квартиры, чтобы взять необходимые вещи.
Спасатели и врачи говорят, что вряд ли удастся найти живым кого-то еще. Всех выживших вызволили в первые сутки. Однако чудом стало спасение младенца Вани Фокина. Его нашли на вторые сутки.
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