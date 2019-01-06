В доме на пр. Карла Маркса в Магнитогорске начали подготовку к демонтажу двух подъездов
Специалисты начали готовить седьмой и восьмой подъезды в доме на пр. Карла Маркса, 164 к демонтажу. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
По результатам экспертизы, жильцов пятого и шестого подъезда отселят на время демонтажа. Им дадут временное жилье или компенсируют затраты на съем квартир.
— После того, как седьмой и восьмой подъезды снесут, проверят все остальные. И тогда будет принято решение по их судьбе, — отметили в пресс-службе губернатора.
Напомним, взрыв прогремел в Магнитогорске 31 декабря в 6 часов утра в доме на пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.
39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...
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