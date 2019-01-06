В доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске запустят лифты 6 января

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:03:43+03:00

Взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в многоэтажке в Магнитогорске. Фото: Артем Ибрагимов.

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Сегодня в пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске запустят лифты. С 12 часов 6 января их запустят в 9-12 подъездах, а с 17:00 — в 1-4 подъездах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Кроме того, с 10 часов утра 6 января коммунальщики начали пробный пуск горячей воды в квартиры.

Напомним, взрыв прогремел утром 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.

Специалисты начали готовить к демонтажу седьмой и восьмой подъезды дома. После этого проведут еще одну экспертизу, чтобы оценить целостность остальных подъездов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

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