В доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске запустят лифты 6 января
Сегодня в пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске запустят лифты. С 12 часов 6 января их запустят в 9-12 подъездах, а с 17:00 — в 1-4 подъездах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Кроме того, с 10 часов утра 6 января коммунальщики начали пробный пуск горячей воды в квартиры.
Напомним, взрыв прогремел утром 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.
Специалисты начали готовить к демонтажу седьмой и восьмой подъезды дома. После этого проведут еще одну экспертизу, чтобы оценить целостность остальных подъездов.
39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...
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