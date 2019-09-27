2019-09-27T07:46:50+03:00
Общество

Проверка скандальной покраски дома на площади Революции затягивается

Виновника мэрия Челябинска пообещала назвать к 1 октября
Андрей АБРАМОВ
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Покраска дома на площади Революции, 1 в Челябинске обернулась скандалом.Покраска дома на площади Революции, 1 в Челябинске обернулась скандалом.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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27 сентября должны были объявить результаты служебного расследования по поводу покраски дома на площади Революции. Напомним, жителей Челябинска возмутил странный цвет, в который рабочие выкрасили многоэтажку в центре. Мэрия пообещала разобраться.

— Результатов служебной проверки по покраске фасада дома на Площади Революции, 1 сегодня, к сожалению, не будет. Наталья Котова продлила разбирательство до 1 октября, поскольку выяснилось что необходимо подключать к проверке дополнительные ведомства. Сам жду с нетерпением, — сообщил пресс-секретарь администрации Владимир Сафонов.

Напомним, капитальный ремонт дома сопровождается скандалами. Сначала лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов обратил внимание на смену балясин на крыше. Затем претензии адресовал к качеству покраски. Дело в том, что прежний цвет дома смотрелся органично в городской среде. Новый — розовый — выглядит агрессивно. Впрочем главный по капремонтам в Челябинске Вадим Борисов поспешил успокоить общественность и заверил, что это просто грунтовка и по итогу все будет красиво. Корреспондент КП-Челябинск побывал на месте реконструкции дома. Рабочие плохо разговаривают по-русски, зато показали краску, которой покрывают дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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