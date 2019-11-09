2019-11-09T16:31:56+03:00
Общество

Директор автовокзала на «Юности» в Челябинске назвал новое голосование ущемлением прав пассажиров

Рассказываем, что его возмутило
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Голосование запустили во второй раз. Фото: opros.gosuslugi74.ruГолосование запустили во второй раз. Фото: opros.gosuslugi74.ru
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В новом голосовании о переносе вокзала из ДС «Юность» на портале «Активный гражданин» могут участвовать только пользователи в челябинской пропиской. По мнению директора автовокзала Виталия Макайкина, это не честно по отношению к пассажирам, которые туда приезжают.

— Основная масса пассажиров иногородние: студенты, люди преклонного возраста, которые в основном едут в больницу, служащие, которые приезжают в командировку, — написал он на своей странице в Facebook. — Почему ущемили их право голоса? Кто дал право решать за людей?

Голосование продлится до 15 ноября. Чтобы принять в нем участие, надо зарегистрироваться на портале Госуслуг. На момент написания материала против автовокзала проголосовали 72% участников опроса.

— Несмотря на то, что в городе всегда рады гостям, удобство жителей, экология, внешний облик центральной части являются первостепенными вопросами ведения городского хозяйства. Сейчас по инициативе администрации города мы запускаем опрос только для жителей Челябинска, — говорится на сайте «Активный житель»..

Если автовокзал уберут из дворца спорта, без работы могут остаться около 50 сотрудников, продолжает Виталий Макайкин. В основном — люди предпенсионного возраста.

— Автовокзал прошел проверки всех надзорных органов, внесен в реестр автовокзалов, Министерства транспорта России. У нас ухоженная территория, отдельно отгорожена зона потоков транспорта и пассажиров, при предъявлении билета — услуга бесплатный туалет, есть комната отдыха матери и ребенка (специально построили новую в 2018 году), зал ожидания на более 100 посадочных мест, просторная зона самообслуживания с терминалами, лицензированный медицинский кабинет, — пишет он. — И, наконец, люди. И все это может уйти в никуда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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