В Москве вновь состоится суд о сговоре дорожников и Бориса Дубровского
В Арбитражном суде Москвы 11 ноября назначено рассмотрение дела компании «Южуралмост» и антимонопольной службы. Бывший глава Челябинской области Борис Дубровский в материалах иска значится третьим лицом. Напомним, ФАС обвинила дорожников в картельном сговоре: компания выиграла почти все контракты на уборку и ремонт дорог в регионе.
Еще в бытность губернатором, Дубровский неоднократно заявлял о несостоятельности обвинений. Поэтому и обратился в арбитражный суд. Заседания тянутся уже несколько месяцев, но ни одного серьезного пока так и не случилось: стороны никак не могут собраться в полном составе.
Осенью адвокат Михаила Юревича Игорь Трунов сообщил, что на Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело в связи с дорожными контрактами. Несколько дней поступала противоречивая информация: одни подтверждали уголовное преследование политика, другие опровергали. Наконец стало известно, что дело был прекращено. В разгар скандала в интернете появились десятки одинаковых роликов, в которых малоизвестные блогеры обвиняли Дубровского в афере.
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ИСТОЧНИК KP.RU